Cam temizliğine yeni soluk: Dronlar camcı oldu

Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Bakan Tunç: Yalan haber, adalete güveni zedeliyor
Bakan Tunç: Yalan haber, adalete güveni zedeliyor
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Cam temizliğine yeni soluk: Dronlar camcı oldu

Dronlar hayatımızın her alanına girerken Adana'da yüksek katlı binaların dış cepheleri, güvenlik ve hız açısından artık dron ile temizlenmeye başlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 10:09, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 10:18
Yazdır
Cam temizliğine yeni soluk: Dronlar camcı oldu

Dronlar, artık görüntü ve fotoğraf başta olmak üzere tarım, arama kurtarma ve kargoculuk faaliyetlerinde de kullanılmaya başlandı. Teknolojinin gelişimiyle dronlar, binaların dış cephe temizliğine de artık el attı. Eskiden dağcılar tarafından temizlenen dış cepheler, artık dronlar sayesinde hem güvenli hem de daha ekonomik olarak temizleniyor.

"Dron, bütün camları temizliyor"

Hazırlanan solüsyonla havalanan dron, yüzeyi kirden arındırmasın ardından saf suyla duruluyor. Adana'da faaliyet gösteren Sea tech firması yöneticisi Selçuk Atal, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Firmasının bölgede tek olduğunu ve böyle bir hizmeti verdiğini anlatan Atal, "Hem fiyat, performans açısından hem de güvenlik açısından gerçekten önemli bir çalışma. Son yıllarda hem dünyada hem ülkemizde dron ile birçok sektörde çalışmalar yapılıyor. Birçok sektör dronlardan faydalanıyor. Biz de bunu dış cephelere neden olmasın diye Adana'da da başlattık. Vinç veya başka bir aparata ihtiyaç duymadan dron bütün camları temizliyor" ifadelerini kullandı.

"İlgi çok fazla"

Görenlerin hayrete düştüğünü anlatan Atal, "Şu anki yaptığımız çalışmadan hem site yönetimi hem site sakinleri çok memnun kaldı. Burada hem güvenli, hem ekonomik, hem de çevreci bir çalışma yapıyoruz. Talepler gayet iyi. Dış cephelerin dron ile temizlenmesini görenler oldukça şaşırıyorlar. İlgi gösteriyorlar" dedi.

Öte yandan Selçuk Atal, camların temizlendikten sonra 6 aya kadar kir tutmadığını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber