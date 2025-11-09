Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Bakan Tunç: Yalan haber, adalete güveni zedeliyor
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Ağrıyla kıvranan 2 yaşındaki çocuğun bağırsağından iğne çıktı

İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk iddiaya göre 3 santimlik iğne yuttu, bağırsağı delen iğne başarılı operasyonla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sefa Sağ, "Yaklaşık 3 santim boyunda bir toplu iğnenin ince bağırsağı deldiğini ve içeriğin de karın içerisine dolduğunu gördük. Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık, yaklaşık 1 saat süren bir ameliyattı. Çok ciddi bir karın ağrısı, kusma söz konusuydu, ameliyatını yapmasaydık Allah göstermesin çocuğun ölümüyle sonuçlanabilecek bir hadiseydi, çok dikkatli olunmalı" dedi.

İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk iddiaya göre toplu iğne yuttu sonrasında adeta karın ağrısıyla yerinde duramaz hale geldi. Babaanne, küçük çocuğun şikayetleri üzerine Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde 2 yaşındaki çocuğun ince bağırsağında yaklaşık 3 santimlik toplu iğne olduğu ve bağırsağı deldiği belirlendi. Görüntülemeler sonrası 30 Ekim akşamı Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Sefa Sağ ve ekibi hemen ameliyata girdi. Başarılı operasyonla iğne olduğu noktadan alınırken aile de rahat bir nefes aldı. Doç. Dr. Sağ ise taburcu edilen hastasının durumuna ilişkin bilgi verirken yabancı cisim yutmalarına karşı ailelere önemli uyarılarda bulundu.

"Yaklaşık 3 santim toplu iğnenin ince bağırsağı deldiğini, içeriğin karın içerisine dolduğunu gördük"

Çocuklarda yabancı cisim yutulmasına yönelik konuşan ve hastasına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Sefa Sağ, "Soluk borusuna kaçması durumunda çocuğun Allah göstermesin ölümüyle veya ömür boyunca yatağa bağımlı kalmasıyla neticelenebilecek sonuçlar doğurabiliyor. Yutulması durumunda da gastrointestinal sistemin herhangi bir yerine takılmadığı müddetçe ekseriya yabancı cisimlerin dışarıya çıkmasını bekliyoruz. Yabancı cisim yutulmasını 2 grupta inceleyebiliriz. Sıvı ve katı cisimler olarak sıvı; evde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerinin yutulması çok ciddi problemler oluşturabilmekte. Ağızda, yemek borusunda ve midede yanıklar meydana getirebilmekte. Uzun dönemde çocukların hayat kalitesini oldukça etkileyen sonuçlar doğurabilmekte. Katı cisimlerden de ekseriya kendiliğinden çıkmasını bekleriz ancak böyle delici, kesici aletlerin yutulmasında ise herhangi bir bağırsağın veya gastrointestinal sistemin bir parçasında delinmeler meydana getirebiliyor. Bu çocuğumuzda da aynen böyle bir hadise meydana gelmişti. Sanırım 1 gün önce ailenin yuttuğunu tahmin ettiği bir yabancı cisim; toplu iğne. Ertesi gün bağırsakta delinmeyle sonuçlanmış ve çocukta da ciddi semptomlar meydana getirmişti. Bu şekilde hasta bize başvurdu. Tetkikler sonucunda yabancı cismi tespit ettik, semptomları ve bulgularına göre de çocuğu ameliyata aldık. Yaklaşık 3 santim boyunda bir toplu iğnenin ince bağırsağı deldiğini, ince bağırsaktaki içeriğin de karın içerisine dolduğunu gördük. Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık, yaklaşık 1 saat süren bir ameliyattı" dedi.

"Çocuğun ölümüyle sonuçlanabilecek bir hadiseydi"

Heimlich Manevrasının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Sağ, sözlerine şöyle devam etti, "Soluk borusu haricinde bir yutulma şüphesi varsa mutlaka sağlık profesyonellerinin haberi olması gerekiyor. Sıklıkla gördüğümüz mıknatıs yutma, özellikle çoklu yutmalarda bağırsaklarda delinmeleri sıklıkla görebiliyoruz. Saat pilleri, disk piller mide sıvısıyla etkileşime girip midede delinmeler meydana getirebiliyor. İçerdiği cıva gibi çeşitli kimyasalların vücuda karışmasıyla çocuk sağlığını çok ciddi tehlikeye sokabilecek sonuçlar doğurabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 1 milyondan fazla çocuk 1 yıl içerisinde ev kazalarından kaybediliyor. Bunları minimuma indirmek mümkün. Evdeki temizlik maddelerinin kilitli dolaplarda saklanması veya çocuğun yutabileceği maddelerin ise çocuktan uzak tutulması önemli çünkü çocuklar belli bir yaş grubuna göre ağzıyla bazı cisimleri tanımayı tercih edebiliyor. Bu cisimler de soluk borusuna veya yemek borusundan gastrointestinal sisteme kaçabiliyor, dikkatli olmak çok önemli. Hastamız, 2 yaşındaydı, fark edilmemesi çok mümkün değil çünkü çocukta çok ciddi bir karın ağrısı, kusma vs. söz konusuydu, ameliyatını yapmasaydık Allah göstermesin çocuğun ölümüyle sonuçlanabilecek bir hadiseydi"

Öte yandan, yaklaşık 3 santimlik toplu iğne filme yansıyan görüntüsüyle gözler önüne serildi.

