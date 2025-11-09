Kız meselesinden çıkan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Adli Olaylar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kız meselesi yüzünden işlenen cinayette 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş : 09 Kasım 2025 07:23, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 07:22
İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman T. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman T.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, Osman T.; bir süre sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.'yi konum atarak olayın olduğu yere çağırdığı öğrenildi. Osman T.'nin tüfekle vurulması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

5 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmalarda; M.A.Y., Y.Y., B.G., S.T. ve S.S., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A.Y., Y.Y., B.G., S.T. ve S.S., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Y., B.G. ve M.A.Y. 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.T. ile S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

