Aydın'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 07:17, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 07:19
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Faruk Ateş (42), evinin önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.