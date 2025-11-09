TPAO'nun iki ilde petrol arama süresi uzatıldı

Buna göre, TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki "AR/TPO/K/F19-a4" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 23 Eylül 2025'ten 23 Eylül 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

