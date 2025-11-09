Bakan Bayraktar'dan muhalefetin su faturası iddialarına cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhalefetin büyükşehir belediyelerinin artan su faturalarını elektrik maliyetlerine bağlamasına tepki gösterdi. Bayraktar, "Elektrik maliyeti yüzde 43 artarken, su faturaları yüzde 300'ün üzerinde zamlandı" dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bayraktar, son iki yılda Ankara'da suya yüzde 317, İstanbul'da yüzde 356, İzmir'de yüzde 350 oranında zam yapıldığını belirtti. Bayraktar, örnek faturalar da paylaşarak, Ankara'da aynı abonenin elektrik faturasının 765 lira, su faturasının 1.045 lira olduğunu söyledi.

İGDAŞ ZAM İÇİN MAHKEMEDE



Bayraktar, İGDAŞ'ın doğal gazda dağıtım bedeline zam yapmak için dava açmasına ve 18 Eylül'deki mahkeme kararına değinerek, "İGDAŞ, 2023 yılında EPDK'nın belirlediği dağıtım tarifesini mahkemeye taşıdı. 'Bu tarife düşük, vatandaşa daha yüksek fiyattan doğal gaz satmalıyız' diyerek iki katına çıkarılmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Yine de istinaf süreciyle bu kararı temyize götürdüler" dedi.