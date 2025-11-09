Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Ülkemizin büyük bölümünün az bulutlu ve açık geçeceği belirtilirken, yağışların sadece kuzeybatı kesimlerde etkili olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek.
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 08:25, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 08:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.