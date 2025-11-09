'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı

Yargıtayın bozma kararının ardından 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında, 13 sanığın "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 13:21, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 13:22
28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 54. Hükümet'in kurulması ile hükümetin meşru politikası çerçevesinde ülkenin yönetilmesinin engellenmeye çalışıldığı, hükümeti devirme ve değiştirme sürecinin devreye sokulduğu belirtildi.

Bu proje kapsamında hükümetin başı, başbakan ve bakanlara aleni olarak ağır hakaret ve tehditler edildiği, basın yayın organları kullanılarak toplum üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığına değinilen kararda, 54. Hükümetin istifası ve değiştirilmesiyle sonuçlanan "postmodern darbenin" gerçekleştiği tespitine yer verildi.

Batı Çalışma Grubu konsepti ile alt ve yan oluşum ögelerinin 28 Şubat darbesinde devreye sokulduğu anlatılan kararda, darbenin bu grup tarafından organize edildiği, düzenli toplantılar gerçekleştirilerek çeşitli faaliyetlerin yapıldığı, böylelikle Anayasa ve mevzuata aykırı olarak 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirme amacıyla kurulup faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Dosya kapsamında yeniden yargılanan Türk Silahlı Kuvvetler mensubu sanıklar Muhittin Erdal Şenel, Şükrü Sarıışık, Yücel Özsır, Hayri Bülent Alpkaya, İbrahim Selman Yazıcı, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Ersin Yılmaz ve Altaç Atılan'ın bu amaçlar doğrultusunda Batı Çalışma Grubu'na dahil olup, buradaki karar ve faaliyetlere katıldıkları ve alınan kararların hayata geçirilmesine katkı sundukları aktarıldı.

Ayrıca yeniden yargılanan diğer sanıklar dönemin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Erdoğan Öznal'ın Batı Çalışma Grubu'nda alınan kararların YÖK'e ulaşması ve gerçekleştirilmesine, YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün ise gelen karar ve talimatların yerine getirilmesini ve denetimini sağladığı belirtilen kararda, bu eylemlerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmeye yardım etme suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Gerekçeli kararda şu tespitlere yer verildi:

"Atılı suçun cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesi eylemi ile meydana gelmediği, organizasyonun bir bütün halinde diğer faaliyetleri ile birlikte atılı suçun işlendiği dosya kapsamından sabit olduğundan bu yöndeki beyanların sanıkların eylemlerini değiştiremeyeceği anlaşılmıştır.

Sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmek amacı ile kurulan Batı Çalışma Grubu ve bunun yanında bu amaca yönelik oluşturulan strateji ve faaliyetlere iştirak edip, bu amaçla belirlenen ve alınan kararlarının yürütülmesini kolaylaştırıp sağladıkları anlaşılmakla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmeye yardım etme suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekmiştir."

- 54. Hükümet'in devrilmesi için çalıştılar

Sanıkların atılı suça yönelik faaliyetlerine de yer verilen gerekçeli kararda, sanıklardan 1995-2003 yılları arasında YÖK Başkanlığı yapan Halil Kemal Gürüz'e, sanık Çetin Doğan'ın koordinatörlüğündeki Kriz Masası-Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki toplantılarda alınan kararların icrası için kurye iletildiği, Gürüz'ün, YÖK Üst Kurulu ve 61 üniversite rektörünün gericilik faaliyetleri konulu brifinge katılmasını sağladığı tespit edildi.

Sanık Erdoğan Öznal'ın, 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir müdahale olacağının gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete bildirmeyi amaçlayarak yazdığı, "Siyasi İslam'la Mücadele Yöntemleri" isimli belgeyi Gürüz'e verdiğine değinilen karada, belgenin siyasi İslam'la nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin temel felsefesini ortaya koyduğu, 54. Hükümetin de siyasal İslam'ı gerçekleştirmeye çalıştığını anlattığı böylelikle Batı Çalışma Grubu amaçları doğrultusunda, suç kapsamında hazırlandığı belirtildi.

Gerekçeli kararda Gürüz'ün, Kriz Masası-Batı Çalışma Grubu Üst Kurulundan ve kararlarından haberdar olduğu, Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri kapsamında YÖK ile koordineli olarak çalıştığı, diğer sanıklar ile fikir ve eylem birliği içinde bulunduğu, irade beyan edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu ve yapılan işlemlerin suça yönelik olduğunu bildiği, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmeye yardım etme suçundan cezalandırılmasına karar verildiği tespiti yer aldı.

- Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmalarının gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.

Haklarında bozma kararı verilen 16 sanığın, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Yargılama sonucunda mahkeme, vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine, 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

