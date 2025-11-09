Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için başlatılan Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında 81 ilde adeta yarış halinde fidan sahiplenildiğini belirterek, "Sistemimizde bulunan 15 milyon fidanın tamamının sahiplenilmesini hedefliyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 19:32
Karacabey, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğini anımsattı.

Her yıl farklı etkinliklerle ve daha fazla katılımla bayram havası ve coşkusu içerisinde Milli Ağaçlandırma Günü'nün kutlandığını dile getiren Karacabey, "Her yıl farklı temalarla bugünü kutladık. Bu yıl, 'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan' diyerek 'yeşil vatan' tanımına vurgu yapacağız." diye konuştu.

Karacabey, başta orman yangınlarıyla zarar görmüş alanlar olmak üzere Türkiye'nin her noktasını ağaçlandıracaklarına dikkat çekerek, sadece orman alanlarına değil, okul, ibadethane, sağlık ocağı, sağlık tesisleri veya askeri birliklerin bahçesinde de fidan dikeceklerini söyledi.

Fidanlıklarda hummalı bir çalışma olduğunu belirten Karacabey, "Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 136 orman fidanlığımız var. Fidanlıklarımızda 1000'den fazla türde ve 600 milyon fidan üretebiliyoruz. Ürettiğimiz fidanları, 11 Kasım'da toprakla buluşacakları noktalara göndermeye başladık. Fidan dikilecek alanlarda hazırlıklar tamamlanıyor." ifadesini kullandı.

Karacabey, "geleceğenefes.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamasından vatandaşların kendileri veya yakınları adına ücretsiz fidan sahiplenebileceğini bildirdi.

Bu kapsamda 81 ilde adeta yarış halinde fidan sahiplenmenin devam ettiğini belirten Karacabey, "Fidan sahiplenmede Çanakkale, Niğde, Erzincan ve Iğdır gibi illerimiz başı çekiyor. Sistemimizde bulunan 15 milyon fidanın tamamının sahiplenilmesini hedefliyoruz. 2019 yılında 13 milyon 800 bin fidanı Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturmuştuk. Bu yıl daha fazla sayıda fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Sırada Futbol Federasyonu var

Karacabey, 11 Kasım'da başlatacakları Yeşil Vatan Seferberliği'nin bir yıl süreceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla protokol imzaladık. Hızlı trenle seyahat eden her bir yolcumuz için bir fidan dikeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarımızla, Türkiye Basketbol Federasyonuyla yaptığımız protokolümüz var. Türkiye Futbol Federasyonumuzla da olacak. Bunun gibi birçok kurum ve kuruluşla protokoller imzalayarak, bu sürece gönüllü olarak katılmalarına imkan tanıyacağız. Ayrıca, bu sene Aile Yılı ilan edildi. Milli Ağaçlandırma Günü'nden sonraki süreçte her ilimizde aile ormanları kuracağız. Bu ormanlara 2025 yılında evlenen çiftlerimiz ve doğan bebekler için de bir fidanı toprakla buluşturacağız."

Vatandaşların bu kampanyaya katkısının çok kıymetli olduğuna işaret eden Karacabey, "Bu çorbada onların da tuzunun bulunmasını arzu ediyoruz." dedi.

