Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) 2024 yılında girip yüksek puanlar alarak dereceye girmiş fakat ataması olmayan öğretmenler, Ankara Ulus'ta bulunan Atatürk heykeli önünde eylem gerçekleştirdi. Türk Eğitim-Sen'in destek verdiği eyleme birçok ilden öğretmenler ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan katıldı. Eylemde 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi ek atama talep edildi.

"Atanamayan öğretmenler değil, ataması yapılmamış öğretmenlerdir"

KPSS 2024'de sınava girip derece yapan ve ek atama bekleyen öğretmenlere seslenen Geylan, "Atanamayan öğretmenler değil, ataması yapılmamış öğretmenlerdir. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. İlk 30'a da girseniz ilk 40'a, 50'ye, ilk 100'e de girseniz atamanız yapılmadı. 24 ilde dahi ücretli öğretmen sayısı 22 bin 552, norm açığı 30 bin 72. Öğretmen açığı var arkadaşlar. 2024 KPSS sonucuna göre 15 bin kontenjan verildi. Bu yıl yaklaşık 20 bin öğretmen emekli oldu MEB'den. Bu 15 bin bırakın öğretmen ihtiyacını karşılamayı, bu yıl emekli olmuş arkadaşlarımızın oluşturacağı boşluğu dahi doldurmaktan uzak duruyor. Dolayısıyla 15 bin atamayı asla kabul etmiyoruz. 86 milyonun tamamı üstüne düşen fedakarlığı gerektiğinde illaki yapar ama eğitimde tasarruf olmaz. Okullarımızı, eğitim kurumlarımızı en son teknolojik gelişmiş donatımla donatabilirsiniz. Ancak sınıfta öğretmeniniz yoksa öğretmen açığınız varsa eğitime yapmış olduğunuz tasarrufların bir noktadan sonra anlamı kalmaz" diye konuştu.

"Bugün 500 bini aşmış sayıda genç öğretmenimiz atama bekliyor"

Geylan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütçenin yüzde 15,3'ü yani 1 trilyon 944 milyar lira, 2026 yılında eğitime ayrıldı. Peki öğretmen açığını gideremiyorsak biz bu bütçeye yeterli diyebilir miyiz? Asla. Bugün 500 bini aşmış sayıda genç meslektaşımız, genç öğretmenimiz atama bekliyor. Bu devasa bir rakamdır. Bu durumun sorumlusu bu arkadaşlarımız değil. Sorumlusu olmadıkları bir mağduriyeti de bu arkadaşlarıma çektirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanım bu kardeşlerimiz fikri, vicdanı, irfanı hür nesilleri yetiştirerek Türkiye Yüzyılını inşa edecekler. Onun için, hizmet etmek için okullarıyla, sınıflarıyla öğrencilerle buluşmak istiyorlar. Lütfen bu sese kayıtsız kalmayın diyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde bu mağduriyeti giderecek sayıda atama müjdesini verin diyoruz."