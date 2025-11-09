Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, "Atanamayan öğretmenler değil, ataması yapılmamış öğretmenlerdir. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 20:25, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 20:27
Yazdır
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) 2024 yılında girip yüksek puanlar alarak dereceye girmiş fakat ataması olmayan öğretmenler, Ankara Ulus'ta bulunan Atatürk heykeli önünde eylem gerçekleştirdi. Türk Eğitim-Sen'in destek verdiği eyleme birçok ilden öğretmenler ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan katıldı. Eylemde 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi ek atama talep edildi.

"Atanamayan öğretmenler değil, ataması yapılmamış öğretmenlerdir"

KPSS 2024'de sınava girip derece yapan ve ek atama bekleyen öğretmenlere seslenen Geylan, "Atanamayan öğretmenler değil, ataması yapılmamış öğretmenlerdir. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. İlk 30'a da girseniz ilk 40'a, 50'ye, ilk 100'e de girseniz atamanız yapılmadı. 24 ilde dahi ücretli öğretmen sayısı 22 bin 552, norm açığı 30 bin 72. Öğretmen açığı var arkadaşlar. 2024 KPSS sonucuna göre 15 bin kontenjan verildi. Bu yıl yaklaşık 20 bin öğretmen emekli oldu MEB'den. Bu 15 bin bırakın öğretmen ihtiyacını karşılamayı, bu yıl emekli olmuş arkadaşlarımızın oluşturacağı boşluğu dahi doldurmaktan uzak duruyor. Dolayısıyla 15 bin atamayı asla kabul etmiyoruz. 86 milyonun tamamı üstüne düşen fedakarlığı gerektiğinde illaki yapar ama eğitimde tasarruf olmaz. Okullarımızı, eğitim kurumlarımızı en son teknolojik gelişmiş donatımla donatabilirsiniz. Ancak sınıfta öğretmeniniz yoksa öğretmen açığınız varsa eğitime yapmış olduğunuz tasarrufların bir noktadan sonra anlamı kalmaz" diye konuştu.

"Bugün 500 bini aşmış sayıda genç öğretmenimiz atama bekliyor"

Geylan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütçenin yüzde 15,3'ü yani 1 trilyon 944 milyar lira, 2026 yılında eğitime ayrıldı. Peki öğretmen açığını gideremiyorsak biz bu bütçeye yeterli diyebilir miyiz? Asla. Bugün 500 bini aşmış sayıda genç meslektaşımız, genç öğretmenimiz atama bekliyor. Bu devasa bir rakamdır. Bu durumun sorumlusu bu arkadaşlarımız değil. Sorumlusu olmadıkları bir mağduriyeti de bu arkadaşlarıma çektirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanım bu kardeşlerimiz fikri, vicdanı, irfanı hür nesilleri yetiştirerek Türkiye Yüzyılını inşa edecekler. Onun için, hizmet etmek için okullarıyla, sınıflarıyla öğrencilerle buluşmak istiyorlar. Lütfen bu sese kayıtsız kalmayın diyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde bu mağduriyeti giderecek sayıda atama müjdesini verin diyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber