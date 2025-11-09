'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'

'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 16:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde aslında şu anda 'Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunun temelinin harcının atıldığı dönemdir aynı zamanda." dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen "Yerel Yönetimler Toplantısı"nda konuşan Demir, düzenledikleri bölge toplantılarında genel stratejileri konuştuklarını söyledi.

AK Parti'nin gerçek anlamda ete kemiğe bürünmüş halinin yerel yönetimlerden başladığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde aslında şu anda aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunun temelinin harcının atıldığı dönemdir ama aslında Cumhurbaşkanı'mız toplamda 4,5 yıl İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 4,5 yılda İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü."

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'e başlattığı bu hizmetin aslında yerel yönetimler açısından kendileri için bir kutup yıldızı mahiyetinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oradan aldığımız destekle, vizyonla şüphesiz kendimizin, günümüzün imkanlarını da katarak bu ülkede hizmet etmek zorunda, durumunda ve şerefinde olduğumuz insanlara hizmetin en güzelini sunmak için olağanüstü gayret gösterdik ve o günlerden bu günlere geldik. Şimdi 'Türkiye Yüzyılı hedefimiz' diyoruz. Şimdi sadece ülkemiz değil, bölgesinin de terörden arınmış, önü açık bir Türkiye, bir bölge, bir dünya hedefliyoruz. Eğer Cumhurbaşkanı'mız o dönemde onları yapmamış olsaydı bu dönemde 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz olamazdı. Yerel yönetimler bu açıdan bizim için son derece önemli."

Yerel yönetimleri kendilerinde olan bir şehrin girişinden fark edildiğini dile getiren Demir, "Diyarbakır'ı, benim açımdan, yerel yönetimler açısından, teşkilatımız açısından muhakkak daha iyi yerlere götürülmesi gereken, önünde büyük hedefler konulması gereken bir yer olarak düşünüyoruz. Onun için özel gayret göstereceğiz, özel çalışacağız ve bu hedefi koyarken bizim şu anda dayanağımız mevcut 4 belediye başkanımız. İşte bizi, 2028 ve 2029'a taşıyacak olanlar bu dayanaklarımız, belediyelerimizdir. Onun için belediyelerimizden olağanüstü gayret bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Mehmet Galip Ensarioğlu da Diyarbakır'daki AK Partili 4 belediyenin kentte güzel hizmetler yürüttüğünü ve bu anlayışın bütün Diyarbakır'a hakim olmasını temenni etti.

Ensarioğlu, "'Terörsüz Türkiye' süreci nihayete erdikten sonra önümüzdeki genel ve mahalli seçimler huzur ve güvenli bir şekilde bu bölgede yapılacak. Artık tabanın tercih ettiği bir hizmet tercih edilecek. Onun için yeni sürece de teşkilatlarımızın hazır olması, önümüzdeki bu iki yıllı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hep birlikte sahada çok ciddi varlık göstermemiz lazım." şeklinde konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Mehmet Sait Yaz ise partilerinin yerel yönetimlere önem verdiğini belirterek, çalışmalarının teşkilatlarıyla alanda tüm hızıyla sürdüreceklerini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ömer İler, teşkilatlarıyla alanda çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya, AK Parti'nin ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

