Niğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 16:31, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 16:48
Yeni Çiftlik yolunda ilerleyen 51 BH 111 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan Mustafa M. ve Ahmet G. hayatını kaybetti, Muhammed Hamza Ç. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.