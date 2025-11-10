Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri

ÜSTÜ SONRA TAMAMLANACAK!



Sınır tanımayan sahtekarlar, emekliden ev-araba alma hayali kuranlara kadar herkesi soyuyor!.. İstanbul'da AVM'lere kerpetenle girip kabinlerde kıyafetlerin alarmını sökerek çalan hırsızlık çetesi, 1 milyon liralık vurgun yaparken yakalandı. Promosyon yarışını fırsat bilen dolandırıcılar ise emeklilerin telefonlarına gerçeği aratmayan sahte banka linki gönderdi. Linkin bankadan geldiğini sanarak tıklayanların hesapları boşaltıldı.

Antalya'da 3,5 milyon liralık ev ilanının linkini kopyalayan dolandırıcı, satıcı ile alıcıyı tapuda buluşturup her ikisini de kandırdı. Alıcıya 1,85 milyon lirayı başka bir IBAN'a göndertip, ev sahibine 'Üstü sonra tamamlanacak' dedikten sonra kayıplara karıştı. KKTC'de ise sahte araç ilanıyla onlarca kişiyi tuzağa düşüren çete çökertildi...

Ajanslar dün yurt içi ve KKTC'de yapılan dolandırıcılık haberleriyle doluydu. Antalya'da evli ve iki çocuk babası Eyyüp Cengiz'in ev hayali dolandırıcılık sebebiyle kabusa döndü. Babasının oturdukları evi satmasının ardından kendisine ev satın alması için 2 milyon 700 bin lira verdiği Cengiz, internet sitesinde gördüğü ilan üzerine Gökhan adlı kişiyle temasa geçti. Ev ilanlarının yer aldığı bir internet sitesindeki satılık bir evi fark ederek bu ilanı kopyalayıp kendi hesabında paylaşan Gökhan, Cengiz'e "Ev eniştemin üstüne kayıtlı, ama bana ait" dedi. Gerçek ev sahibiyle de iletişime geçen dolandırıcı, Eyyüp Cengiz'i de arkadaşının oğlu olarak tanıttı ve "2 milyonu var. Durumu yok, Üstünü ben tamamlayacağım, 3,5 milyon sana göndereceğim" diyerek kandırdı. Erenköy Mahallesi'ndeki 2+1 ev için nakliyeciyle bile anlaştıklarını belirten Cengiz, Gökhan'ın belirttiği hesaba 1 milyon 850 bin TL gönderdikten sonra Tapu Müdürlüğünde dolandırıldığını anladı. Ev sahibi, ilanı kopyalayıp satışa sunduğu için Gökhan'dan şikayetçi olurken; Eyyüp Cengiz, hem Gökhan'dan hem de ev sahibinden şikayetçi oldu.

ALICI VE SATICIYA TUZAK



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendisini M.K. olarak tanıtan şahıs, Gazimağusa şehrinden ilana konulan ve ortalama piyasa değeri 800 bin lira olan 2022 model otomobilin sahibi Salih Macit (19) ile irtibata geçti. Macit'ten otomobili satın alacağını fakat ilanı kaldırmasını isteyen M.K., sildirdiği ilanı kopyalayarak yaklaşık 200 bin lira daha ucuz fiyata tekrar yayınladı. Yeni ilanı gören Ferhat Erdem (40), aracın gerçek sahibi sandığı M.K'yi arayarak satın almak istediğini söyledi. Kendisini asker olarak tanıtan ve dışarıya çıkmasının yasak olduğunu ifade eden M.K, Erdem'e satış işlemlerini kuzeni olarak gösterdiği vekaletlisi Salih Macit ile yapması gerektiğini söyledi. Salih Macit'e satış üzerinden komisyon alacağını ve bu durumu ailesinin bilmemesi gerektiğini belirten M.K, Erdem'e ise satış işlemini ucuza gerçekleştirdiğinden dolayı ailesinden gizlediği yalanlarını söyledi. Bu sayede alıcı ve satıcının fi yatla ilgili konuşmasının önüne geçen M.K, satıştan önce Erdem'den 550 bin lira aldı. M.K, havale işlemlerinin ardından Macit ve Erdem'i cep telefonundan engelleyerek izini kaybettirdi.

EMEKLİLERE GÖZ DİKTİLER



Bankalar arasında emekli maaşı konusundaki promosyon yarışını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, emeklilere 'Banka promosyonu arttırdı' yazılı sahte linkler gönderdiler. Bankadan mesaj geldi izlenimi veren üçkağıtçılar, onların hesap bilgilerini girmelerini sağlıyor ve paraları kendi hesaplarına aktarıyor. Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken "Alınabilecek en büyük tedbir, bilmediğimiz hiçbir linke tıklanmaması" diye konuştu.

KIYAFETLERİ GİYEREK ÇALDILAR



İstanbul polisi, Ataşehir ilçesindeki AVM'lerde son zamanlarda yaşanan hırsızlıklara ilişkin çalışma başlattı. 107 ayrı güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerin 88 saatlik incelemesinin sonucunda, 3 Ekim-27 Ekim'de hırsızlık yapan şüphelilerin birbiriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği S.A, R.H, P.K. ve Y.S'yi İçerenköy'deki alışveriş merkezinde suçüstü yakaladı. Kabinlerde deneme bahanesiyle ürünleri üzerlerine giydikleri, bazı ürünleri çantalarına koydukları ve alarmları sökmek için yanlarında getirdikleri kerpetenleri kullandıkları belirlenen şüpheliler tutuklanırken mağazaların toplam zararının 908 bin 930 lira olduğu tespit edildi.