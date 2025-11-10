Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Balıkesir gece boyu sallandı
Balıkesir gece boyu sallandı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri

Türkiye ve KKTC'de eş zamanlı olarak birçok dolandırıcılık ve hırsızlık olayı yaşandı. İstanbul'da, AVM'lerin soyunma kabinlerinde yanlarında getirdikleri kerpetenle kıyafetlerin alarmlarını sökerek 1 milyon TL'lik vurgun yapan 4 kişilik çete suçüstü yakalandı. Öte yandan, bankaların promosyon yarışını fırsat bilen dolandırıcılar, emeklilere 'promosyon arttı' yazılı sahte banka linkleri göndererek hesaplarını boşalttı. Antalya'da ise daha da ilginç bir yöntem kullanıldı: Dolandırıcı, 3,5 milyon TL'lik ev ilanını kopyalayıp hem gerçek ev sahibi hem de alıcıyı kandırarak tapu müdürlüğünde alıcının gönderdiği 1 milyon 850 bin TL ile kayıplara karıştı. Benzer bir yöntemle KKTC'de de sahte araç ilanıyla onlarca kişi tuzağa düşürüldü.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 07:30, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 07:28
Yazdır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Sınır tanımayan sahtekarlar, emekliden ev-araba alma hayali kuranlara kadar herkesi soyuyor!.. İstanbul'da AVM'lere kerpetenle girip kabinlerde kıyafetlerin alarmını sökerek çalan hırsızlık çetesi, 1 milyon liralık vurgun yaparken yakalandı. Promosyon yarışını fırsat bilen dolandırıcılar ise emeklilerin telefonlarına gerçeği aratmayan sahte banka linki gönderdi. Linkin bankadan geldiğini sanarak tıklayanların hesapları boşaltıldı.

ÜSTÜ SONRA TAMAMLANACAK!

Antalya'da 3,5 milyon liralık ev ilanının linkini kopyalayan dolandırıcı, satıcı ile alıcıyı tapuda buluşturup her ikisini de kandırdı. Alıcıya 1,85 milyon lirayı başka bir IBAN'a göndertip, ev sahibine 'Üstü sonra tamamlanacak' dedikten sonra kayıplara karıştı. KKTC'de ise sahte araç ilanıyla onlarca kişiyi tuzağa düşüren çete çökertildi...

Ajanslar dün yurt içi ve KKTC'de yapılan dolandırıcılık haberleriyle doluydu. Antalya'da evli ve iki çocuk babası Eyyüp Cengiz'in ev hayali dolandırıcılık sebebiyle kabusa döndü. Babasının oturdukları evi satmasının ardından kendisine ev satın alması için 2 milyon 700 bin lira verdiği Cengiz, internet sitesinde gördüğü ilan üzerine Gökhan adlı kişiyle temasa geçti. Ev ilanlarının yer aldığı bir internet sitesindeki satılık bir evi fark ederek bu ilanı kopyalayıp kendi hesabında paylaşan Gökhan, Cengiz'e "Ev eniştemin üstüne kayıtlı, ama bana ait" dedi. Gerçek ev sahibiyle de iletişime geçen dolandırıcı, Eyyüp Cengiz'i de arkadaşının oğlu olarak tanıttı ve "2 milyonu var. Durumu yok, Üstünü ben tamamlayacağım, 3,5 milyon sana göndereceğim" diyerek kandırdı. Erenköy Mahallesi'ndeki 2+1 ev için nakliyeciyle bile anlaştıklarını belirten Cengiz, Gökhan'ın belirttiği hesaba 1 milyon 850 bin TL gönderdikten sonra Tapu Müdürlüğünde dolandırıldığını anladı. Ev sahibi, ilanı kopyalayıp satışa sunduğu için Gökhan'dan şikayetçi olurken; Eyyüp Cengiz, hem Gökhan'dan hem de ev sahibinden şikayetçi oldu.

ALICI VE SATICIYA TUZAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendisini M.K. olarak tanıtan şahıs, Gazimağusa şehrinden ilana konulan ve ortalama piyasa değeri 800 bin lira olan 2022 model otomobilin sahibi Salih Macit (19) ile irtibata geçti. Macit'ten otomobili satın alacağını fakat ilanı kaldırmasını isteyen M.K., sildirdiği ilanı kopyalayarak yaklaşık 200 bin lira daha ucuz fiyata tekrar yayınladı. Yeni ilanı gören Ferhat Erdem (40), aracın gerçek sahibi sandığı M.K'yi arayarak satın almak istediğini söyledi. Kendisini asker olarak tanıtan ve dışarıya çıkmasının yasak olduğunu ifade eden M.K, Erdem'e satış işlemlerini kuzeni olarak gösterdiği vekaletlisi Salih Macit ile yapması gerektiğini söyledi. Salih Macit'e satış üzerinden komisyon alacağını ve bu durumu ailesinin bilmemesi gerektiğini belirten M.K, Erdem'e ise satış işlemini ucuza gerçekleştirdiğinden dolayı ailesinden gizlediği yalanlarını söyledi. Bu sayede alıcı ve satıcının fi yatla ilgili konuşmasının önüne geçen M.K, satıştan önce Erdem'den 550 bin lira aldı. M.K, havale işlemlerinin ardından Macit ve Erdem'i cep telefonundan engelleyerek izini kaybettirdi.

EMEKLİLERE GÖZ DİKTİLER

Bankalar arasında emekli maaşı konusundaki promosyon yarışını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, emeklilere 'Banka promosyonu arttırdı' yazılı sahte linkler gönderdiler. Bankadan mesaj geldi izlenimi veren üçkağıtçılar, onların hesap bilgilerini girmelerini sağlıyor ve paraları kendi hesaplarına aktarıyor. Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken "Alınabilecek en büyük tedbir, bilmediğimiz hiçbir linke tıklanmaması" diye konuştu.

KIYAFETLERİ GİYEREK ÇALDILAR

İstanbul polisi, Ataşehir ilçesindeki AVM'lerde son zamanlarda yaşanan hırsızlıklara ilişkin çalışma başlattı. 107 ayrı güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerin 88 saatlik incelemesinin sonucunda, 3 Ekim-27 Ekim'de hırsızlık yapan şüphelilerin birbiriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği S.A, R.H, P.K. ve Y.S'yi İçerenköy'deki alışveriş merkezinde suçüstü yakaladı. Kabinlerde deneme bahanesiyle ürünleri üzerlerine giydikleri, bazı ürünleri çantalarına koydukları ve alarmları sökmek için yanlarında getirdikleri kerpetenleri kullandıkları belirlenen şüpheliler tutuklanırken mağazaların toplam zararının 908 bin 930 lira olduğu tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber