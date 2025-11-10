'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları bugün başladı. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Başvurular, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Peki kimler, nasıl başvuracak, hak sahibi olanlar ne zaman, nasıl evine kavuşacak? İşte 'Yüzyılın Konut Projesi'nde tüm merak edilenler...

1- KİMLER BAŞVURACAK?



Sosyal konut kurasına her isteyen katılamayacak.

Aranan kriterler şöyle:

18 yaşını dolduranlar ve 10 yıldır TC vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek. Kişinin kendisinin, eşinin ve çocuğunun adına tapuda kayıtlı bir konutu olmaması gerek. Ayrıca sosyal konut hamlesi 24 Ekim'de duyurulduğu için bu tarih baz alınacak, sonrasında kura için tapu devri yapılsa da başvuru geçerli olmayacak. Daha önce TOKİ'den ev alan ya da hak sahibi olanlar başvuru yapamayacak. Üst gelir grubu kuraya giremeyecek. İstanbul'da hane geliri en çok 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar katılabilecek. Gelir için üst sınır var ama altı sınır yok. Hiç geliri olmayan da katılabilecek.



Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları başvuru yapamayacak.

2- NASIL BAŞVURULACAK?



Başvurular, 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Yoğunluk yaşanmaması için e-Devlet başvuruları ilk 5 günde 'TC kimlik numarasının son hanesine göre' yapılacak.

10 Kasım Pazartesi günü son hanesi 0 olanlar, salı günü 2, çarşamba 4, perşembe 6, cuma da 8 olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım itibarıyla bu uygulama sona erecek ve başvurular tüm vatandaşlara açılacak.

Başvuru için 5 bin TL ödeme yapılacak. e-Devlet'ten başvuru yapanlar mesaj ile iletilecek, başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, belirtilen sürede EFT, havale veya ATM ile ücreti yatıracak. Aksi halde başvurusu iptal olacak.

Kurada hak sahibi olamayanlar 5 bin TL ücreti iade alacak. Ayrıca şehit yakını ve terör malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.

3- KURA VE KONUT TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek. Yapım sürecinin 2026'da başlaması, projelerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 1-5-2.5 yılda tamamlanması planlanıyor. İlk teslim tarihi ise Mart 2027.

81 ilin tamamında sosyal konut yapılacak. En çok konut 100 bin adetle İstanbul'da inşa edilecek. Onu 30 bin 823 ile Ankara, 21 bin 20 adet ile İzmir, 17 bin 225 adet ile Bursa ve 15 binle Konya izliyor.

4- ÖDEME KOŞULLARI VE FİYATLAR NEDİR?



Kurada hak sahibi olanlar TOKİ ile sözleşme yaptıktan sonra ödemeler başlayacak. Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vade yapılacak. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artacak. Ancak bu üst sınır. TOKİ bu oranı daha düşük tutabilecek.

Fiyatlar ise söyle:

İSTANBUL'DA:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL

65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL

80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

ANADOLU İLLERİNDE:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL

65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL

80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL

5- KİMLERE ÖZEL KONTENJAN AYRILDI?



Yani anne babanın evi varsa, o genç başvuru yapamayaca PROJELERDE engelliler için yüzde 5, şehit yakını ve gaziler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, gençler için yüzde 20, emekliler için de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

18-30 yaş arası kişiler gençler kategorinde müracaat edebilecek. Ama yaş sınırı tek kriter değil. Genç kategorisinde; kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması ve daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olmamaları şartları aranacak.

KAMPANYADA 5 HEDEF



81 ilde dar gelirli vatandaşlar uygun fiyat ve ödeme koşulu ile ev sahibi olacak.

Konut arzının artması ile fiyat artışı dengelenecek.

İlk kez devlet kiralık konut üretecek. Evler piyasa rayicinin çok altında rakamla kiralanacak. Dar gelirliler, ev sahibinin zam baskısı olmadan bütçesine göre konut bulabilecek.

Zaman içinde kiralık sayısı artınca kira artış hızı yavaşlayacak.

Uygun fiyatlı kiralık konut sayesinde riskli evlerde yaşayanlar daha kolay dönüşüm kararı verebilecek.

BUNLARA DİKKAT!



Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru iptal edilecek. Bu nedenle şansını artırmak isteyenlerin birden fazla başvuru yapması bir anlam ifade etmiyor.

Aynı kişi birden fazla kategoride başvuru yapamayacak.

Evi değil ama bir evde hissesi olan başvurabilir. Ancak tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL'yi geçmemeli.

Evler borcu bitmeden satılamaz. Yani al-sat yapmak isteyenler için uygun değil.

Başvuru sırasında daire seçilemeyecek.

Konut tipi kura ile belirlenecek.

DOLANDIRICILARA KANMAYIN



Tüketici derneklerinin temsilcileri, bugün başlayacak "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları öncesi vatandaşları "taklit siteler" ve "siber dolandırıcılara" karşı uyardı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, böyle büyük projelere başvuruların başladığı dönemlerde dolandırıcılık amacıyla devlet kurumlarının telefon numaralarını, internet sitelerini ve diğer iletişim kanallarını taklit eden ve sahte hesaplar açan siber saldırganlarla karşılaşabildiklerini, bu kapsamda vatandaşların gerçek devlet birimlerine başvuruda bulunmaya azami özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

Küçük, "Doğruluğundan emin olmadıkları sitelere veya kendilerinden avans göndermelerini, EFT yapmalarını isteyen kişilere itibar etmemeliler. Bu dönemde dolandırıcılık amacıyla 'talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın' diyerek para göndermenizi isteyenlere asla itibar etmeyin" dedi. Başvuru ücretinin e-Devlet'ten veya bizzat banka şubelerinden yatırılacağını belirten Küçük, bunların dışında hiçbir hesaba transfer yapılmamasını istedi.

BANKA BİLGİSİ İSTENMEZ



Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal da böyle dönemlerde taklit internet siteleri, sahte başvuru formları ve banka bilgisi isteyen dolandırıcılık bağlantılarının dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Özellikle kimlik bilgileri, e-Devlet şifreleri ve ATM/EFT yönlendirmeleri isteyen hiçbir sayfaya itibar edilmemeli" diye konuştu.

Başvuruların yalnızca ilan edilen kanallardan yapılması gerektiğine dikkati çeken Koçal, "Sosyal medya veya WhatsApp gruplarından gönderilen linklere tıklanmamalı, para talep eden kişi ve hesaplardan uzak durulmalı" dedi.

SEDA TABAK