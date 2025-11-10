Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı

Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı hakkında tutuklama kararı çıktı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 18:31, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 18:31
Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı "bahis oynama" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 şehirdeki adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı hakkında tutuklama kararı çıktı.

Tutuklanması talep edilen 19 şüphelinin isimleri şöyleydi:

Ahmet Kıvanç Kader

Umut Kaptan

Nurullah Bayram

Arif Taşkın

Ufuk Tatlıcan

Umut Eken

Baran Karaman

Batuhan Topçu

Bedirhan Efe Akdoğan

Erkan Arslan

Yasin şen

Yakup Yapıcı

Nevzat Okat

Şenol Bektaş

Sabri Emre Tekin

Miraç Yıldırım

Murat Özkaya

Cihad Buyurgan

Mustafa Özel

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Fanatik Gazetesi Spor Müdürü Umut Eken'in X hesabına erişim engeli getirilmişti.

Ne oldu?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Yine, futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi T.C. ile eski dernek başkanı M.F.S. hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen U.E. hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Açıklamada, adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinde 18 zanlının yakalandığı vurgulanmıştı. Gözaltına alınan Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ eski başkanı Fatih Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adresinde bulunamayan bir hakem de yakalanmıştı.

Gözaltına alınan hakemler

Gözaltına alınan hakemler arasında Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bulunuyor.

