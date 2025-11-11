Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni

Altında Yön Değişti: Fiyatlar Yeniden Yükselişte

Geçtiğimiz haftalarda 5 bin 400 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, yeni haftada yeniden yükselişe geçti. Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında yüzde 2'nin üzerinde artış yaşandı. Gram altın 5 bin 600 TL seviyesini aşarken, ons altın da 4 bin doların üzerinde hareket etmeye başladı.

Yükselişin Nedeni ABD'den Gelen Haberler

Altın fiyatlarındaki bu toparlanmada, ABD hükümetinin kapalı kalmasına neden olan bütçe krizinde yaşanan gelişmeler etkili oldu. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varması, piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

Senato'da yapılacak oylamada hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, dolar endeksinde sınırlı düşüşe, altın fiyatlarında ise yukarı yönlü harekete neden oldu.

Uzmanlardan Yeni Tahminler

Analistler, ABD'de siyasi belirsizliğin azalmasının kısa vadede altını destekleyebileceğini belirtiyor. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikaları da altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.