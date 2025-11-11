Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahmininde değişikliğe gitmesiyle birlikte asgari ücret senaryoları da yeniden kulislerde konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası, geçtiğimiz cuma günü yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 31-33 aralığına çıkardı.

TCMB'nin ortalama enflasyon tahminini de yüzde 32 seviyesine çekmesiyle asgari ücret görüşmeleri öncesinde işveren ve işçi tarafı için referans noktası belirlenmiş oldu. Ekonomi kurmaylarının tahminlerde sapma yaşanacağına işaret etmesinin ardından açıklanan 4. Enflasyon Raporu'yla masadaki zam seçenekleri de yenilendi. Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ilişkin masada yüzde 28, yüzde 32 ve yüzde 35 olmak üzere 3 seçenek var.

GÖRÜŞMELER ARALIKTA



Toplam sayısı 8 milyona yaklaşan asgari ücretlilerin gözü kulağı aralık ayında başlayacak olan zam toplantılarında olacak. Edinilen bilgiye göre, ekonomi yönetimi işveren ve işçi tarafından aldığı taleplerin yanı sıra enflasyon beklentisindeki yükselişi de göz önünde bulundurarak, asgari ücret zam oranını yüzde 25 bandının üzerine çıkardı. Ekonomi kurmayları, Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın son enflasyon raporunu baz alarak, zam senaryolarına yeni seçenekleri ekledi.

MASADA ÜÇ SEÇENEK VAR



Geçtiğimiz yılın aralık ayında 22 bin 104 lira tutarında belirlenen asgari ücrete ilişkin yüzde 28, yüzde 32 ve yüzde 35 olmak üzere 3 zam oranı seçeneği gündeme geldi. Yüzde 28 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 28 bin 293 lira olacak. Eğer yüzde 32 oranında artışa gidilirse rakam 29 bin 177 liraya ulaşacak. Artış oranı yüzde 35 seviyesinde belirlendiği takdirde de asgari ücret 29 bin 840 liraya yükselecek.

Yönetmelik değişmezse komisyona katılmayız



Asgari ücret pazarlığı öncesinde taraflar arasında temsil tartışması çıktı. TÜRK-İŞ, komisyon yapısı değişmedikçe masaya oturmayacağını açıkladı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Öz Sağlık-İş'ten bu karara tam destek geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyonun işçi kesimini temsil etmekte yetersiz kaldığını belirterek, "Yönetmelikte değişiklik olmazsa masaya oturmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.