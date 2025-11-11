İlan Düzeltildi! Balıkesir Üniversitesi çağrımıza cevap verdi

9 Kasım 2025 tarihli ve "Balıkesir Üniversitesinden Sertifikayla Öğretim Görevlisi Alımı" başlıklı yazımızda; Balıkesir Üniversitesi tarafından 6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Havran Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı kadrosunda "İşletme alanında tezli yüksek lisans mezunu olup nöroyönetim alanında bilimsel çalışması bulunmak. İç ve Dış ticaret ile endüstri ve örgüt psikolojisi sertifikasına sahip olmak." şartının arandığını ve söz konuş ilanda yer alan şartları belirli bir adayı tarif ettiğini haberleştirmiştik.



Balıkesir Üniversitesi tarafından 11 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilanıyla birlikte ilgili ilanda yer alan SERTİFİKA şartları kaldırılmıştır.



İŞTE DÜZELTME İLANI



