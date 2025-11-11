Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
'Efsane İndirimler' tüketici şikayetine dönüştü: Önce bindir, sonra indir!
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
İlan Düzeltildi! Balıkesir Üniversitesi çağrımıza cevap verdi

Balıkesir Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda gündeme getirdiğimiz sertifika şartları kaldırıldı!

Haber Giriş : 11 Kasım 2025 09:15, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 09:36
9 Kasım 2025 tarihli ve "Balıkesir Üniversitesinden Sertifikayla Öğretim Görevlisi Alımı" başlıklı yazımızda; Balıkesir Üniversitesi tarafından 6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Havran Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı kadrosunda "İşletme alanında tezli yüksek lisans mezunu olup nöroyönetim alanında bilimsel çalışması bulunmak. İç ve Dış ticaret ile endüstri ve örgüt psikolojisi sertifikasına sahip olmak." şartının arandığını ve söz konuş ilanda yer alan şartları belirli bir adayı tarif ettiğini haberleştirmiştik.

Balıkesir Üniversitesi tarafından 11 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilanıyla birlikte ilgili ilanda yer alan SERTİFİKA şartları kaldırılmıştır.

İŞTE DÜZELTME İLANI


