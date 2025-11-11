Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
'Efsane İndirimler' tüketici şikayetine dönüştü: Önce bindir, sonra indir!
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Adli Olaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda, 76 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 10:54, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 10:54
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

