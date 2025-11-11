Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Dün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü olduğunu anımsatan Işıkhan, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ü ve şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Kocaeli'deki bir fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini ileten Işıkhan, yangının ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Olayla ilgili başmüfettiş ve müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bir yandan idari, diğer yandan adli süreç eş zamanlı devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından İŞKUR ve SGK il müdürlerimizle birlikte toplam 7 personeli açığa aldık. Bu sürecin takipçisi olacağız. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sorumlu olanların tespit edilmesi ve hesap vermesi noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz." diye konuştu.

Işıkhan, tüm dünyanın hızla dönüşen bir çalışma hayatıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, teknolojinin de etkisiyle sosyoekonomik alanda yaşanan köklü değişimlerin, çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Dijitalleşme, yapay zeka, yeşil ekonomi, yeni çalışma modelleri ve iş gücü hareketliliği gibi olguların, iş gücü piyasalarındaki küresel dönüşüm sürecini de hızlandırdığına işaret eden Işıkhan, dünya genelinde kırılgan gruplar başta olmak üzere çalışanların sosyal koruma ihtiyacının arttığını, istihdam güvencesi ve çalışma koşullarına ilişkin tartışmaların giderek daha önemli hale geldiğini bildirdi.

"Deprem bölgesinde 40 milyara yakın harcama tutarıyla vatandaşlarımızın yanında olduk"

Komisyonda paylaşacağı hedef ve önceliklerin, Türkiye'nin bu küresel dönüşüm sürecinde güçlü, rekabetçi ve kapsayıcı bir çalışma hayatı vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik olduğunu ifade eden Işıkhan, "asrın felaketi" olarak tanımlanan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki işverenleri ve çalışanları koruyacak birçok tedbiri hayata geçirdiklerini anımsattı.

Işıkhan, bu depremlerin ardından attıkları adımlara ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Bölgede bugüne kadar toplam 40 milyara yakın harcama tutarıyla kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, Toplum Yararına Program (TYP) ve işsizlik ödeneği gibi programlarla çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduk. Tüm bu çalışmalarımızın neticesinde depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam çalışan sigortalı sayısı, deprem öncesinde 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla 1 milyon 889 bin iken depremden sonra yarı yarıya düşmüş, son yayınlanan 2025 yılı Ağustos ayı verilerine göre sigortalı sayısı 2 milyon 4 bin olarak gerçekleşmiştir. Böylece istihdam ve iş gücü anlamında bölgedeki toparlanmanın büyük oranda gerçekleştiği bilgisini vermek isterim. Öte yandan, deprem bölgesindeki işveren ve çalışanlarımızın yapılandırma süresini uzattık ve prim borçlarını erteledik. Son olarak, çalışan işveren ve sigortalılarımızın mücbir sebep sürelerinin son tarihinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmasını sağladık."

Üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerini dile getiren Işıkhan, "Ülkemizin geleceğinin daha güçlü olması için, iş gücü piyasamızı dinamik, ihtiyaçlara cevap veren ve güncel koşullara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz." dedi.

Işıkhan, sosyal diyaloğun etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla mevzuatta yer alan istişare mekanizmalarını işlettiklerini belirterek, 30 Eylül'de Kamu Personeli Danışma Kurulu, 9 Ekim'de ise "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle Üçlü Danışma Kurulu'nu topladıklarını anımsattı.

14. Çalışma Meclisi'ni de yarın "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle toplayacaklarını belirten Işıkhan, "Bakanlık olarak, çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun en önemli paydaşı olan sendikaları destekliyor ve ülkemizdeki sendikalaşma oranının artırılmasını önemsiyoruz. 2013 yılında yüzde 9,21 seviyelerinde olan işçi sendikalaşma oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,02 seviyelerine yükselmiştir. Kamu görevlilerinde ise 2002 yılında yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı, 2025 yılında yüzde 76,88 seviyelerine çıkmıştır." diye konuştu.

"2002'den bu yana asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırdık"

Geçen dönem asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik." ifadelerini kullandı.

Aralık 2002 ile Temmuz 2025 dönemine bakıldığında en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 264'e ulaştığını belirten Işıkhan, kamu görevlileri ve emeklilere 2026'da yüzde 11+7, 2027'de yüzde 5+4 oranında zam yapıldığını, enflasyon farkı olması halinde aradaki farkın da ilave edileceğini söyledi.

Işıkhan, ayrıca 2026 yılı birinci dönem için kamu görevlilerinin taban aylıklarına uzun bir süre sonra emekli aylıklarına etki edecek şekilde 1000 lira artış yapıldığını anımsattı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilere yönelik mali ve sosyal haklar konusunda taraflarca uzlaşıya varılması üzerine, 2025-2026 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandığını dile getiren Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin liranın altında olan işçilerin ücretleri 42 bin liraya çekilmiş, aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin lira ve üzerinde olan işçilerin yine ücretlerine 1200 lira seyyanen zam yapılmıştır. Bununla birlikte kamu işçilerinin ücretlerine 2025 yılı birinci 6 ayda yüzde 24, ikinci 6 ayda 1500 lira seyyanen+yüzde 11, 2026 yılı birinci 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 6 zam yapılmıştır. Enflasyon farkının oluşması halinde ise söz konusu fark, zamlara ilave edilecektir."

"Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

2002'de yüzde 24,8 olan emeğin milli gelirden aldığı payın, 2025'in ilk yarısında yüzde 36'ya çıkarak tarihin en yüksek noktasına ulaştığını belirten Işıkhan, "Böylece, çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlığımızın temel önceliklerinden biri, insana yakışır istihdam olanaklarını artırmak, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek ve iş sağlığı ile güvenliğini (İSG) en yüksek standartlara taşımaktır." diye konuştu.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nde 8 yıl aradan sonra 4 Temmuz 2025'te tüm paydaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, ülkenin bu alandaki vizyonunu ortaya koyacak 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren hükümleri doğrultusunda, kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki iş yerlerini de kapsama aldıklarını belirten Işıkhan, "2022 yılı sonu itibarıyla İSG hizmeti alan iş yeri sayısı 166 bin iken bunu yaklaşık 5 katına çıkararak 2025 Ekim sonu itibarıyla 773 bine çıkardık. 2022 itibarıyla İSG hizmeti alan çalışan sayısı 6 milyon 400 bin iken bu sayıyı yaklaşık 2 katına çıkararak 2025 ekim ayı itibarıyla 11 milyon 538 bine yükselttik." ifadelerini kullandı.

"Ekim ayı itibarıyla 9 bin 921 iş yerinde rehberlik ve teftiş faaliyeti yürüttük"

Bakanlıkta görevli 889 iş müfettişiyle uyguladıkları rehberlik temelli denetim yaklaşımı sayesinde iş yerlerinde belirlenen uygunsuzlukların yaklaşık yüzde 90'ının, teftiş süresinde düzeltildiğini açıklayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"2025 yılı ekim ayı itibarıyla 9 bin 921 iş yerinde rehberlik temelli yaklaşımla, rehberlik ve teftiş faaliyeti yürüttük. Bu kapsamda, 1 milyon 207 bin 422 çalışana ulaştık. Yapılan teftişlerde, eksik işçilik alacaklarına ilişkin yaklaşık 954 milyon liranın işçilere ödenmesini, vergi ve sigorta primi adı altında da kamuya yaklaşık 540 milyon liranın aktarılmasını sağladık. Mevzuata aykırılığı devam eden iş yerlerine 1,1 milyar lira idari para cezası uyguladık. İşçilerimizin alın teri ve hakları söz konusu olduğunda mevzuatımız çerçevesinde gerekli her türlü idari adımı atıyor ve işçilerimizin haklarını koruyoruz. Bununla birlikte yerel seçimlerden sonra sendikal ayrımcılık, işten çıkarma ve mobbing konularıyla ilgili Bakanlığımıza ulaşan 141 ihbar ve şikayet başvurusuna ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, belediyeler ve iştirakleri hakkında yaklaşık 66 milyon lira idari para cezası uygulayarak, 570 milyon lira işçi alacağının ödenmesini sağladık."

Bakanlık olarak, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde anılan Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, genelgenin yürürlüğe girmesinden itibaren Bursa, Bolu, Sivas, Mersin, Ordu, Konya ve Şanlıurfa'da bölgesel çalıştaylar yaptıklarını bildirdi.

İşsizlikle etkin mücadeleyi ve çalışma hayatını güçlendirecek tedbirleri içeren Orta Vadeli Program (OVP) ile Ulusal İstihdam Stratejsi (UİS) kapsamında yürütülen çalışmalarla, 2024 yılında istihdamda ve iş gücüne katılımda görülen artış eğiliminin bu yıl da devam ettiğini belirten Işıkhan, uygulanan kararlı politikalar sayesinde istihdamın bu yılın eylül ayında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi.

Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Eylül ayı itibarıyla son bir yılda, iş gücümüz 35,6 milyon, istihdamımız 32,5 milyon, işsiz sayımız 3,1 milyon ve işsizlik oranımız yüzde 8,6 olmuştur. Bu oran, Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu bir şekilde son 29 aydır tek hanelerde seyretmektedir. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte, istihdamı yıllık ortalama 600 bin kişi artırmayı hedefliyoruz. TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş aralığındaki genç işsizlik oranı, son 6 yılda 11 puan azalarak Eylül 2025 itibarıyla yüzde 14,9'a gerilemiştir. Aynı yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 22,1'e gerilemiştir."

"41 bin liraya kadar prim desteği sağlıyoruz"

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un bu yılın ocak-ekim ayı döneminde, 1 milyon 286 bin 822 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık edildiğini söyledi.

Kamu ve özel sektörde 2002 ile 2025 Ekim döneminde 16,3 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini belirten Işıkhan, "İlave istihdam sağlayan işverenlere sigortalı başına, 41 bin liraya kadar prim desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda teşvikin uygulama süresinin 2026 yılının sonuna kadar uzatılabilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır." diye konuştu.

Bu destek mekanizmalarına finansman sağlanan, İşsizlik Sigortası Fonu'nu da doğru yatırım araçlarına yönlendirerek büyüttüklerini söyleyen Işıkhan, fon varlığının, 560 milyar liranın üzerine çıktığını söyledi.

Işıkhan ayrıca, imalat sanayindeki büyümeyi desteklemek amacıyla, bu sektörde yer alan işverenlerin aktif iş gücü programlarından yararlanma süreçlerine 31 Aralık 2026'ya kadar esneklikler getirdiklerini belirtti.

"1,7 milyondan fazla kadını istihdama kazandırdık"

Bakan Işıkhan, engelli bireylerin istihdama katılmasını desteklemek ve işverenlerin İŞKUR'un sunduğu hizmetler ile diğer hizmetlere tek bir platformdan ulaşmasını sağlamak için, "Engelsiz İŞKUR Platformu"nu kurduklarını söyledi.

Zihinsel engelli bireyler için "Destekli İstihdam Projesi"ni hayata geçirerek, her birey için aylık 26 bin lira ücret desteği sağlamaya başladıklarını söyleyen Işıkhan, "Engelli bireylerimizin kendi işlerini kurabilmeleri için mevzuatı kolaylaştırdık. 2025 yılı Temmuz ayı içerisinde ise engelli bireylerin kendilerini iş gücü piyasasında denemeleri için özelleştirilmiş bir uygulama olarak Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nı hayata geçirdik. 81 ilde uygulanmak üzere 10 bin kontenjan tahsis ettik." ifadelerini kullandı.

Kademeli olarak başlayan bu programlardan, 5 binden fazla vatandaşın yararlanmaya devam ettiğini söyleyen Işıkhan, kadın istihdamında da ciddi bir atılım gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OECD raporlarında ülkemizi ön plana çıkaran ve takdirle karşılanan Kayıtlı Kadın İstihdam Programı İş Pozitif aracılığıyla 2025 yılı Kasım ayına kadar 1,7 milyondan fazla kadını istihdama kazandırdık. Her Meslekte Kadın Eli Projesi'ni başlattık. 2024 yılı Eylül ayında, yeni bir uygulama olarak özellikle istihdama katılımda zorlanan kronik işsizleri kadınları, gençleri, engellileri ve öğrencileri, iş gücüne katılama teşvik edecek İşgücü Uyum Programı'nı (İUP) hayata geçirdik. Bu kapsamda 2024 yılından bu yana, 374 bin 486 vatandaşımızı bu programdan faydalandırdık. Programa katılanların yüzde 82'si kadındır. 2025 yılı Şubat ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'İŞKUR Gençlik Programı'nı hayata geçirdik."

İş gücü piyasasını güçlendirmek amacıyla planlanan önemli çalışmalara da değinen Işıkhan, internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak "Açık İş Kapısı" projesini ileriki dönemde uygulayacaklarını söyledi.

Ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler (NEET) için özel bir iş gücü uyum programını hayata geçireceklerini söyleyen Işıkhan, böylece evden çıkmayan gençleri, kısmi süreli çalışma modeliyle iş gücü piyasasına ısındırmayı ve kalıcı istihdamlarını hedeflediklerini ifade etti.

Işıkhan, pasif iş gücü programlarının erişilebilirliğinin arttırılması ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Sosyal güvenlik

Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sosyal devlet ilkesine uygun olarak daha kapsayıcı, sürekli gelişen, vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunan, kolay erişilebilen, yeni çalışma modelleriyle uyumlu ve mali sürdürülebilirliği güçlü bir yapıda olması için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, 2002'de yüzde 71,5 olan SGK gelirlerinin SGK giderlerini karşılama oranının bu yılın sonu itibarıyla yüzde 95,3 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten Işıkhan, 2002 yılında yüzde 60,9 olan prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranının, yıl sonunda yüzde 75,1 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

SGK açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı 2002'de yüzde 2,2 seviyesindeyken 2025 sonunda yüzde 0,42 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız prim teşviki, destek ve indirimlerle 1 Ocak 2023 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 2 milyon iş yerine yaklaşık 13 milyon 228 bin sigortalıdan dolayı 853 milyar lira destek sağladık. 2002 yılında aktif sigortalı sayısı 12 milyon iken 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 115 artışla yaklaşık 26 milyona ulaşmıştır. 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam oranı yıllar itibarıyla düşüş eğilimine girmiş ve 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre yüzde 25,9 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı içerisinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik olarak yoğun denetim faaliyetleri yürütülmüş, yılın ilk dokuz ayında kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2,3 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır."

"8 bin 715 ilaç geri ödeme kapsamına alınmıştır"

En düşük emekli aylığını bu yılın ocak ayında 14 bin 469 liraya, temmuz ayında ise 16 bin 881 liraya yükselttiklerini söyleyen Işıkhan, 2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında, bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 70 ile yüzde 630 oranında artış sağlandığını belirtti.

Sosyal güvenlik kapsamının yüzde 99 seviyesine ulaştığını aktaran Işıkhan, devletin temmuz ayı itibarıyla 5,7 milyon kişinin GSS primini karşıladığını, yıl sonunda ise toplam ödemenin 128,7 milyar lira olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"2000'li yılların başında bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, 2025 Ekim ayı sonu itibarıyla 8 bin 715 ilaç geri ödeme kapsamına alınmıştır. 2025 yılı içerisinde 353 adet ilaç geri ödeme kapsamına alınmış olup, bunun 50 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına aldık."

"Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaç sayısını artırdık"

Bakan Işıkhan, sağlık hizmetleri basamaklarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla teşvik mekanizmalarını geliştireceklerini söyledi.

Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan kontrast madde ilaçlarının hastaneler tarafından temin edilmesini sağladıklarını ifade eden Işıkhan, SMA (Spinal Musküler Atrofi) tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesi gerçekleştirilen ilaca ilave olarak kullanım kolaylığı olan bir diğer ilacın da geri ödeme listesine eklendiğini söyledi.

Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirildiğine dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaç sayısını artırdık. Toplam 6 bin ilaç aile hekimlerince reçete edilmektedir. Yine önemli bir müjde olarak, 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 farklı immünoterapi ilacı ile kistik fibrozis hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç, Temmuz 2025 tarihinden itibaren SGK geri ödeme listesine alınmıştır."

Bütçe teklifi

Işıkhan, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçe teklifleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Işıkhan, teklife ilişkin şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın 2026 yılı toplam bütçe teklifi, 447 milyar 903 milyon 261 bin liradır. Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatı harcamaları için 5 milyar 772 milyon 98 bin lira bütçe teklif edilmiştir. Bütçemizden, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 305 milyar 35 milyon 369 bin lira, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne 137 milyar 95 milyon 794 bin lira olmak üzere, 2026 yılında toplam 442 milyar 131 milyon 163 bin lira kaynak aktarılması öngörülmektedir. Merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer alan ve Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığının bütçe büyüklüğü ise, Gider Bütçesi 280 milyon 439 bin lira, Gelir Bütçesi 278 milyon 439 bin lira, Net Finansman 2 milyon liradır."

Işıkhan, tahsis edilen bütçenin, ödenek üstü harcamaya yer verilmeksizin, tasarruf ilke ve tedbirleri ile kamu yararı gözetilmek suretiyle etkin, verimli bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda, Meclis adına denetim yapan Sayıştay Başkanlığınca yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren Işıkhan,"2024 yılı mali rapor ve tabloların önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi sunduğu kanaatine varıldığı görülmüştür. Sayıştay denetim raporlarında, 2024 yılında toplam, 27 bulguya rastlanmış olup, bunlardan 12'sinin muhasebe işlemlerinden kaynaklandığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, terörün uzun yıllar, ülkeye çok büyük sosyal ve ekonomik maliyetleri olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerlerken, ülkeni birliği, beraberliği, ve kardeşliğinin de güçleneceğini söyledi.