Malatya'daki işçiyi silahla yaralayan hırsızlar yakalandı
Malatya'da bir işçinin, hırsız oldukları değerlendirilen şahısların açtığı ateş sonucu yaralandığı olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında, bölgede bulunan bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y., hırsızlık şüphesiyle takip edilen iki kişi ile karşılaştı.
HIRSIZLAR BİR İŞÇİYİ YARALADI
Kovalamaca sırasında şüphelilerden biri ateş açtı ve A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda M.K. ve İ.G., olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.