Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
11. Yargı Paketi tamamlandı: Gelecek hafta TBMM'ye geliyor
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kaybederek 10.566,23 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 13:30, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 13:35
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,39 puan ve yüzde 0,59 azalışla 10.566,23 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 45,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,93 ile finansal kiralma faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,91 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesiyle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki seyre paralel günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 seviyeleri destek, 10.650 ve 10.750 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

