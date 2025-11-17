Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Baba da öldü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 752 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 752 bin liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 16:43, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 16:46
Yazdır

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 555 bin lira, en yüksek 5 milyon 790 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,3 azalışla 5 milyon 752 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 830 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 667 milyon 114 bin 543,32 lira, işlem miktarı ise 2 bin 261,64 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 778 milyon 616 bin 734,13 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış5.830.000,004.072,10
En Düşük5.555.000,004.200,00
En Yüksek5.790.000,004.250,20
Kapanış5.752.000,004.220,00
Ağırlıklı Ortalama5.576.341,584.237,20
Toplam İşlem Hacmi (TL)12.667.114.543,32
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.261,64
Toplam İşlem Adedi47

