Avrupa'da doğal gaz fiyatları kış yaklaşırken yeniden yükselişte

Avrupa'nın en likit ve en çok referans alınan doğal gaz piyasası TTF'de doğal gaz vadeli fiyatları, 13 Kasım'da görülen ve son 1,5 yılın en düşük seviyesi olan 30,5 Euro'dan toparlanarak megavatsaat başına 31 Euro'nun üzerine çıktı.

Ani sıcaklık düşüşü ve artan ısınma talebi fiyatlardaki yükselişte belirleyici oldu.

Depolarda doluluk geçen yıla göre daha düşük

AB gaz depolarının doluluk oranı yüzde 82 seviyesinde bulunuyor. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 91,27 idi.

Depolardaki düşük seviye, önümüzdeki iki haftada daha yoğun çekiş yapılabileceğine işaret ediyor.

Norveç boru hattı akışları sabit kalırken LNG ithalatı güçlü olsa da artan talebi tam karşılamıyor.

LNG ithalatı arttı

Avrupa'nın LNG ithalatı bu yıl 101,38 milyon tona ulaştı ve geçen yıla göre 16,75 milyon ton arttı.

Ukrayna ise Aralık 2024-Mart 2025 dönemi için ABD LNG'sini Yunanistan üzerinden tedarik ederek kış risklerine karşı önlem aldı.