Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
112'nin telefonla yönlendirmesiyle bir baba doğumu gerçekleştirdi

Mardin'de, sağlık personelinin telefonla yönlendirmesiyle doğum sancısı başlayan kadına, eşi tarafından doğum yaptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 16:35, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 16:37
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin'in Artuklu ilçesinde doğum sancısı başlayan bir kadın için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Çağrıyı karşılayan sağlık personeli, bir yandan bölgeye ambulans sevk ederken diğer yandan baba ile iletişim kurarak sakin kalmasını sağladı ve doğum adımlarını anlattı. Baba, sağlık personelinin yönlendirmeleriyle doğumu gerçekleştirdi. Kısa süre sonra adrese giden sağlık ekipleri anne ve bebeğin ilk kontrollerini yaptıktan sonra ikisini de ambulansla hastaneye nakletti. Anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sağlık personelini tebrik eden Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, şöyle konuştu:

''112 Acil Çağrı Merkezi'miz yalnızca acil durumlara yanıt veren bir hat değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir güven köprüsüdür. Olay anında gösterilen soğukkanlılık, mesleki donanım ve ekip ruhu, sağlık çalışanlarımızın görevlerini ne denli özveriyle yerine getirdiklerini bir kez daha ortaya koymuştur."

Acil tıp teknisyeni Elif Köseni ise yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

''Komuta kontrol merkezine gelen ihbar üzerine aileye telefon ile rehberlik ettim. O an önceliğim annenin de bebeğin de doğumunu gerçekleştirmekti. Ekip olarak hızlıca organize olduk. Ambulans ekibim olay yerine ulaştığında anne de bebek de gayet sağlıklıydı. Bu tür anlarda ekip ruhu ile hareket etmenin ve hayata dokunabilmenin gururunu yaşıyorum.''

Konuya ilişkin açıklama yapan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, 112 personelini tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti.

