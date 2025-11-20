11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir genelindeki fayları incelediklerini belirterek, "Tuzla Fayı belli bir zamanda deprem üretecek ama Menemen, Güzelhisar, Gülbahçe, Seferihisar, Bergama faylarının da bu sistem içine katılma aşamasına geldikleri görülüyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 17:04, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 17:06
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi

DEÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen DEÜ Bilim Kafe Sohbetleri etkinliğinde "İzmir ve Deprem" konferansı veren Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'in yapı stokunun yüzde 60'ının depreme dayanıksız olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, İzmir'in kara kısmında 21, Ege Denizi'nde ise 19 fayın bulunduğunu belirterek, Tuzla Fayı'nın 30 Ekim 2020 yılında yaşanan depremden etkilendiğini belirtti.

Sözbilir, fayda çalışma yaptıklarını anlatarak, "Baktık fay 2 bin yıldır kırılmıyor. Son depremi 2 bin yıl önce yapmış. Deprem üretme aralığı var. O da yaklaşık 2 bin yıl. Demek ki Tuzla Fayı'nın deprem üretme zamanı gelmiş. Tuzla Fayı belli bir zamanda deprem üretecek ama Menemen, Güzelhisar, Gülbahçe, Seferihisar, Bergama faylarının da bu sistem içine katılma aşamasına geldikleri görülüyor." dedi.

İzmir için en riskli fayın İzmir Fayı olduğunu kaydeden Sözbilir, "Fay kuzey yönlü olduğu için bütün körfez fayın kucağında duruyor. Çok ciddi anlamda yıkım oluyor. İzmir Fayı'nın yakın zamanda kırılma şansı yok. Son depremi 1688 yılında yapmış, fayın deprem üretme aralığı 1000 yıl." diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye'nin 30'a yakın bölgesinde deprem üretme zamanı gelen fayın bulunduğunu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ise deprem hareketliliğinin sürdüğünü anlattı.

Bölgede 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Sözbilir, şöyle devam etti:

"Orada Sındırgı Fayı kırılmadı. Onun gerisinde uzağındaki faylar kırıldı. Bu faylar ölü faylar. Sonra ikinci deprem oldu 6,1 büyüklüğünde. Fay güneydoğuya doğru kırılarak devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, bir deprem daha yaşama tehlikesi ve riskimiz var. Sındırgı'da şu anda belli bir durağanlık var. 1,2 ve 1,3 büyüklüğündeki depremler olmaya devam ediyor ama 3 ve 4 büyüklüğündeki depremler durdu. Bu da iyi bir şey değil aslında. Bir bölgede deprem olurken bir anda deprem aktivitesi duruyorsa o fayın stres biriktirdiği anlamına gelir. Onları ölçmek için uğraşıyoruz."

Sözbilir, İzmir ve çevresi için erken uyarı sistemi geliştirdiklerini, 2 ay içinde fay yakınlarına 12 istasyon kuracaklarını anlatarak, üniversite bünyesindeki deprem araştırma ve uygulama merkezini deprem araştırma ve risk azaltma enstitüsüne dönüştürmek istediklerini sözlerine ekledi.

