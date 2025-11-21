İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Samsun'da ilçe milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan bir kişi zimmetine 30 bin euro geçirdiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin euro paranın Strateji Şube Müdürü B.A. tarafından dijital bankacılık yöntemiyle kendi hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Yapılan inceleme sonrası Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müracaatta bulunulurken, şüpheli B.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.