İbrahim öğretmen projeleriyle öğrencilere rol model oluyor

Kırklareli'nde okul müdürü ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Erginsoy, hazırladığı çevre dostu projelerle öğrencilere rol model oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 23:33, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 23:35
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Kamışköy'de 1987 yılında mesleğe başlayan Erginsoy, 1995 yılında Kırklareli'ne atandı.

Kentte uzun yıllar köy okullarında yöneticilik ve öğretmenlik yapan Erginsoy, 2004 yılında Mustafa Dalcalı İlkokulunda müdür olarak göreve başladı.

Erginsoy, öğrencilere doğa ve çevre bilinci aşılamak amacıyla Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında gerçekleştirilen Okulda Çiftlik Projesi'ni hayata geçirdi.

Okul bahçesinde atıl durumdaki alana 50 metrekare sera kuran Erginsoy, öğrencileriyle marul, taze soğan ve taze fasulye üretiyor.

Seranın su ihtiyacını da yağmur hasadından karşılayan öğretmen, proje kapsamında okulun bahçesine tavuk kümesi de yaptı.

Öğrencilerle her sabah tavukları besleyen Erginsoy, kümesten yumurta topluyor. Toplanan yumurtalar ise öğrenciler için okulda hazırlanıyor.

Okul binasının bir köşesine de akvaryum koyan Erginsoy, öğrencileriyle balıkların bakımını yapıyor.

Erginsoy ve öğrencileri ayrıca okul bahçesinde 50 fidanı toprakla buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca Erginsoy'a çevrenin korunması, geliştirilmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konularındaki özverili çalışmalar ile sıfır atık yönetimindeki örnek uygulamaları dolayısıyla "Çevre Beratı" verildi.

Okul müdürü 51 yaşındaki İbrahim Erginsoy, AA muhabirine, meslek hayatında her zaman öğrencilerine rol model olmaya çalıştığını söyledi.

Öğrencileriyle çok güzel projeler yaptığını ifade eden Erginsoy, yaptıkları çalışmalar sayesinde öğrencilerin okula koşarak geldiğini gözlemlediğini belirtti.

Yaklaşık 38 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü anlatan Erginsoy, meslek hayatının çok dinamik ve heyecanlı geçtiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığınca kendisine Çevre Beratı verildiğini aktaran Erginsoy, "Her sabah çocukların geldiklerinde tebessümle göz teması kurarak bana 'günaydın müdürüm' demeleri, ayırılırken, öğle yemeğine giderken 'müdürüm iyi öğlenler', 'müdürüm afiyet olsun' demeleri ve bana sarılmaları belki de tüm bu yaptığımız işlerin üç boyutlu görüntüsü." diye konuştu.

Yorulmadan, heyecanla ve şevkle çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erginsoy, her bir öğrenciyi evladı gibi gördüğünü belirtti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Erginsoy, "Benim sevdam mürebbilik (eğiten kişi) sevdası. Öğretmenliğin bir üst sevdası muallimliktir, muallimliğin de bir üst sevdası mürebbiliktir. Benim inşallah hedefim bu merhaleleri atlayarak mürebbi olmak. Üç boyutlu yaşayabilmenin de adı mürebbiliktir. Ben tekrar dünyaya gelsem yine bu mürebbilik sevdasıyla yanar tutuşurum." ifadelerini kullandı.

"Sıfır atık anlamında 'tüket at' yok bizde"

Sıfır atık projelerine önem verdiğini belirten Erginsoy, yağmur damlacıklarını, yumurta kabuklarını, ağaç yapraklarını verimli bir şekilde toprakla buluşturduklarını söyledi.

Her bir yağmur damlacığını önemsediğini anlatan Erginsoy, şöyle devam etti:

"Yağmur damlacığı kıymetli. Biz bunun farkındayız ve çatıdan inen her bir damlacığın kıymetini bildiğimizden dolayı yağmur hasadı adı altında 4 tonluk depolarda suyu toplar vaziyetteyiz. O depoda biriken suyla 50 metrekare kurduğumuz seramız içerisinde var olan ürünlerimizi damlama sistemiyle suluyoruz. Aynı zamanda flora ve faunayı kollama anlamında 14 tavuk, 1 horoz aldık. Elde ettiğimiz yumurtaları da yine evlatlarımıza veriyoruz sabah kahvaltısında. Bunun haricinde o yumurtaların kabuklarını da ağaçlarımızın köklerine döküyoruz. Sıfır atık anlamında 'tüket at' yok bizde. Güneş enerji sistemi kurduk. Işıklarımızı harekete duyarlı bir şekilde koyduk ve onlar da enerji tüketimimizi en aza indiriyor. Bununla birlikte çok dinamik öğrencilerimiz var. Bu dinamik öğrencilerimizin enerjisi çok yüksek. Onların bu dinamizmini revize etmek ve durağan hale getirmeyle alakalı içeride kuşlarımız ve balıklarımız var. Öğrencilerimiz kuşların ve balıkların karşısına geçerek onları seyrediyor."

Öğrencilerden Döne Çaralan ise okulda sera, tavuk ve çiçeklerin olduğunu ve onlarla ilgilendiklerini belirtti.

Bu sayede çok mutlu olduklarını ifade eden Çaralan, yaptıkları çalışmalarla sıfır atık ve doğa bilincini arttırdıklarını kaydetti.

