İstanbul Boğazı'nda trafiğe sis engeli! Çift yönlü olarak kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verdi.

