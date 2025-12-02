İstanbul Boğazı'nda trafiğe sis engeli! Çift yönlü olarak kapatıldı
Bakanlıktan açıklama geldi, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kararın sebebi ise kısıtlı görüş mesafesi oldu. Boğaz sabah saatlerinde sis ile kaplandı...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 08:04, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 08:14
stanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verdi.