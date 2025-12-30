Tutuklu Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık talep etti

İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
2 ilde yarın eğitime ara verildi
2 ilde yarın eğitime ara verildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tutuklu Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık talep etti

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 14:55, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 15:16
Yazdır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık'ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Ersoy'un savcılıkta yeniden ifade vereceği öğrenildi. Ersoy'un itirafçı olacağı iddia edildi. Mehmet Akif Ersoy'un etkin pişmanlıktan yaralanmak istediği bildirildi.

Ne olmuştu?

Ersoy, uyuşturucu madde "satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Savcılık ise tutuklama talebinde "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" suçlamalarını yöneltti.

Ersoy ile birlikte Mustafa M., Ufuk T. ve Ebru G. isimli kişiler de tutuklandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ersoy'un arasında bulduğu dört şüpheliyi, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddiasıyla tutukladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber