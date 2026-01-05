Ankara'da böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla 7 kişi tedavi altına alındı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla 7 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 08:24, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 08:27
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Yeni Mahalle Ermiş Sokak'ta yaşayan 7 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 3'ü ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.