Altının gramı 6 bin 177 liradan işlem görüyor
Gram altın günü yükselişle başlayarak, 6 bin 177 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 10 bin 440 lira, cumhuriyet altını ise 41 bin 600 liradan alıcı buluyor. Önceki güne göre yüzde 2,5 değer kazanan gram altın, dünkü kapandığı seviyenin üzerinde seyrediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 11:02, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 11:12
Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 143 liradan tamamladı.
Güne artışla başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 6 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS ALTIN 4 BİN 445 DOLAR SEVİYESİNDE
Çeyrek altın 10 bin 440 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 600 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 artışla 4 bin 445 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 primle 4 bin 462 dolarda işlem görüyor.