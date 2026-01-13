'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'

- Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi cuma günü sona erecek. Uzmanlara göre sömestir tatili; yalnızca bir mola değil, çocukların duygusal, sosyal ve akademik gelişimini destekleyen kritik bir süreç.

Final Okulları PDR Koordinatörü Uzman Psikolog Gözde Ay, ara tatilin yalnızca ders temposuna ara verilen bir dönem olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Karne, çocuğun gelişimini değerlendiren bir sonuç değil; süreci anlamaya yardımcı olan önemli bir geri bildirimdir. Bu sebeple notlara odaklanmak yerine, çocuğun gösterdiği çaba ve kaydettiği ilerleme konuşulmalıdır."

AİLECE ZAMAN GEÇİRİN

İkinci döneme uyumu kolaylaştırmak için tatil sürecinde günlük düzenin tamamen değişmemesi gerektiğini belirten Gözde Ay, düzenli dinlenme ve esnek bir rutinin öğrenme isteğini desteklediğini ifade etti. Ailece geçirilen kaliteli zamanın, okuma alışkanlığının ve fiziksel hareketin çocukların duygusal dengesini artırdığını dile getiren Ay, teknoloji kullanımında ise zaman yönetimi ve sınırların önemine dikkat çekti.

Psikolog Ay, doğru planlanan tatil sürecinin çocukların hem duygusal hem de akademik gelişimine katkı sağladığını belirtiyor. Ailelerin sergilediği destekleyici ve tutarlı yaklaşımın öğrencilerin okul yaşamına yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini vurguluyor. Ay'a göre, sağlıklı geçirilen bir sömestir tatili, çocukların ikinci yarıya güçlü ve motive olmuş şekilde başlangıç yapmalarında önemli bir rol oynuyor.



