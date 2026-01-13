Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi cuma günü sona eriyor. Uzmanlar, sömestir tatilinin çocukların duygusal, sosyal ve akademik gelişimi için kritik bir dönem olduğunu vurguluyor.

Haber Giriş : 13 Ocak 2026 07:30, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 07:31
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'

- Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi cuma günü sona erecek. Uzmanlara göre sömestir tatili; yalnızca bir mola değil, çocukların duygusal, sosyal ve akademik gelişimini destekleyen kritik bir süreç.

Final Okulları PDR Koordinatörü Uzman Psikolog Gözde Ay, ara tatilin yalnızca ders temposuna ara verilen bir dönem olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Karne, çocuğun gelişimini değerlendiren bir sonuç değil; süreci anlamaya yardımcı olan önemli bir geri bildirimdir. Bu sebeple notlara odaklanmak yerine, çocuğun gösterdiği çaba ve kaydettiği ilerleme konuşulmalıdır."

AİLECE ZAMAN GEÇİRİN

İkinci döneme uyumu kolaylaştırmak için tatil sürecinde günlük düzenin tamamen değişmemesi gerektiğini belirten Gözde Ay, düzenli dinlenme ve esnek bir rutinin öğrenme isteğini desteklediğini ifade etti. Ailece geçirilen kaliteli zamanın, okuma alışkanlığının ve fiziksel hareketin çocukların duygusal dengesini artırdığını dile getiren Ay, teknoloji kullanımında ise zaman yönetimi ve sınırların önemine dikkat çekti.

Psikolog Ay, doğru planlanan tatil sürecinin çocukların hem duygusal hem de akademik gelişimine katkı sağladığını belirtiyor. Ailelerin sergilediği destekleyici ve tutarlı yaklaşımın öğrencilerin okul yaşamına yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini vurguluyor. Ay'a göre, sağlıklı geçirilen bir sömestir tatili, çocukların ikinci yarıya güçlü ve motive olmuş şekilde başlangıç yapmalarında önemli bir rol oynuyor.


