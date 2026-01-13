Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor

Merkez Bankası'nın açıkladığı cari açıkla ilgili mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cari açığın sürdürülebilir seviyelerdeki seyri ve ülke risk priminin iyileşmesinin, dış finansman ihtiyacını düşürürken dış finansman maliyetini de azaltmaya devam ettiğini dile getirdi.

Haber Giriş : 13 Ocak 2026 12:31, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 12:32
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan kasım ayı cari dengesi ile ilgili bir değerlendirme yaparak şu mesajı paylaştı:

"Cari açığın sürdürülebilir seviyelerdeki seyri ve ülke risk priminin iyileşmesi, dış finansman ihtiyacını düşürürken dış finansman maliyetini de azaltmaya devam etmektedir.

Cari işlemler dengesinde, mevsimsel etkilere bağlı olarak hizmetler kalemindeki destekleyici unsurların azalmasıyla kasım ayında 4 milyar dolar açık verilmiştir. Yıllıklandırılmış cari açık kasım ayı itibarıyla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup OVP hedeflerimizle uyumlu olarak sürdürülebilir seviyesini korumaktadır.

Ekonomimizin yapısal kapasitesini yansıtan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlasının yıllıklandırılmış bazda 44,6 milyar dolara ulaşması, dış dengedeki iyileşmenin sağlam temellere dayandığını göstermektedir.

Dünya genelindeki risk ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi, dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, ekonomiye artan güven, iyileşen beklentiler ve artan dış kaynak girişi ile 2025 yılında birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmıştır.

Doğrudan yatırımlar ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artışla 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış değeri 14,4 milyar dolara ulaşmıştır.

2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından geçtiğimiz yıla nazaran daha olumlu olmasını, yürütülen reformların sonuçları itibariyle görünür hale gelerek yatırım ortamını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde temel amacımız, cari açığın finansmanında uluslararası yatırımların payını yükselterek cari açığın kompozisyonunda daha olumlu bir görünüm elde etmek ve dış dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar, Ar-Ge odaklı üretim, katma değerli sanayi ve ihracat hamleleri, cari işlemler dengesinde yapısal dönüşümü sağlayacak stratejik araçlarımız olmaya devam edecektir."


