IPARD-III desteklerine Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi

Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

IPARD-III desteklerine Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-III) hibe desteklerinden Türkiye'nin dört bir tarafındaki çok sayıda il yararlanırken, ilk üç sırada 404,9 milyon lirayla Şanlıurfa, 244,9 milyon lirayla Afyonkarahisar ve 234,9 milyon lirayla Bursa yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 13:46, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 13:47
Yazdır
IPARD-III desteklerine Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) verilerine göre, bu program kapsamında sağlanan desteklerle, uygulanmaya başlandığı 2011'den beri rekabet gücü yüksek, yeni teknolojileri kullanan işletme sayısının artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar ülke genelinde 27 bin 14 projeye reel fiyatlarla 99,1 milyar lira hibe verilirken, bu hibelerle 209,6 milyar lira yatırım yapıldı ve 106 bin kişiye istihdam oluşturuldu.

Kadın yatırımcılara 32,5 milyar lira hibe

IPARD destekleri kapsamında kadınlara hayvansal üretimde ilave 10 puan, gıda işlemede ilave 10 puan, 40 yaş altı genç yatırımcılara yüzde 5 ek puan hibe veriliyor. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi kapsamında baz hibe oranı yüzde 60 iken, genç başvuru sahiplerine bu oran yüzde 70 olarak uygulanıyor. Kadınlara ve 40 yaş altı gençlere de sıralamada ek 10 puan sağlanıyor.

Bu doğrultuda, şu ana kadar kadın yatırımcıların 7 bin 536 projesine 32,5 milyar lira hibe verilirken, bu destekle 66,6 milyar lira yatırım yapıldı. Böylece, sök konusu hibelerin yüzde 33'ü kadın yatırımcılara verilmiş oldu.

Genç yatırımcıların 14 bin 813 projesine de 66,5 milyar lira hibe desteği sağlanırken, bu hibelerle 137,2 milyar lira yatırım gerçekleştirildi. AB kırsal kalkınma hibelerinin yüzde 67'si genç yatırımcılara aktarıldı.

IPARD-III çerçevesinde de 2025'te 188 milyon avro bütçeli 5 çağrı ilanı yayımlandı ve toplamda 439 milyon avro bütçeli 10 çağrı ilana çıkıldı. Çağrılar kapsamında 1806 proje 11,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazanırken, 1764 projenin sözleşmesi imzalandı. Bu projeler tamamlandığında, ülkeye yaklaşık 18,4 milyar lira bedelli tesis kazandırılacak.

Hibelerin illere göre dağılımı

IPARD-III kapsamında bugüne kadar verilen hibe desteklerinin il bazında dağılımı incelendiğinde, ülkenin farklı bölgelerinden illerin öne çıktığı görüldü. Buna göre Şanlıurfa, 404 milyon 896 bin 677 lirayla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 244 milyon 925 bin 303 lirayla Afyonkarahisar, 234 milyon 923 bin 714 lirayla Bursa, 230 milyon 201 bin 152 lirayla Nevşehir ve 228 milyon 316 bin 60 lirayla Kahramanmaraş izledi.

Desteklerde 1 milyar 276 milyon 976 bin 375 lirayla "meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması sektörü" ilk sırada yer aldı. Bu sektörün ardından, 1 milyar 203 milyon 660 bin 882 lirayla "kırmızı et üreten tarımsal işletmeler" geldi.

Bu sektörleri, 754 milyon 37 bin 728 lirayla "bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması", 743 milyon 939 bin 336 lirayla "kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri", 678 milyon 588 bin 596 lirayla "süt üreten tarımsal işletmeler" takip etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber