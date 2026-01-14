Doğal gaz ithalatı Kasım 2025'te azaldı

2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Doğal gaz ithalatı Kasım 2025'te azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azalarak 5 milyar 38 milyon metreküp oldu.

14 Ocak 2026 13:32
Doğal gaz ithalatı Kasım 2025'te azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 129 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 908 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı, bu dönemde yıllık bazda yüzde 13,2 azalarak 5 milyar 38 milyon metreküp oldu.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 204 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 36 milyon metreküple Azerbaycan ve 888 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 1 milyar 227 milyon metreküp ithalatla ilk sırada yer aldı. Cezayir'den 367 milyon metreküp, Ekvator Ginesi ve Moritanya'dan 106'şar milyon metreküp, Trinidad ve Tobago'dan ise 102 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 21,2 azaldı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, kasımda yıllık bazda yüzde 10,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 373 milyon metreküpe geriledi.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi, yüzde 2,6 düşüşle 1 milyar 212 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 1,5 azalarak 1 milyar 128 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi de bu dönemde yüzde 21,2 azalarak 1 milyar 237 milyon metreküpe indi.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı, geçen yılın kasım ayında 5 milyar 421 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 136 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 285 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

