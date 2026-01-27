Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziğinin usta ismi, ses sanatçısı Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı.

Okul için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, yakın dostları, öğrencileri ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerek basında gerek sosyal medyada olsun, o kadar çok paylaşım oldu ki... Ben inanıyorum ki o bir yerlerde bizlere gülümsüyor. Hepinize geldiğiniz için, bu veda gününde, bu veda anında bizi yalnız bırakmadığınız için, Seha teyzemin tüm sevenlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir tedavi gören ve son günlerinde yoğun bakımda bulunan 98 yaşındaki sanatçının vefat haberi Müjdat Gezen Sanat Merkezinin sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

- "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısı ile tanındı

İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Radyosunda 35 yıl görev yapan sanatçı, Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Nevzat Atlığ ve Mefharet Yıldırım'dan dersler almıştı.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Burçak Tarlası" ve "Seher Vakti Bülbül Ağlar" şarkılarıyla tanınan Okuş, "Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" filmlerinin müziklerini seslendirmişti.

