Üşüyen çocuğa kendi çorabını giydiren polise başarı belgesi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, maç sırasında ayakları üşüyen çocuğa kendi çorabını giydiren polis memuru Cengiz Yiğit'e başarı belgesi verdi.

Nesine 3. Lig'in 18. haftasında Malatya Stadyumu'ndaki Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile 12 Bingölspor karşılaşmasında görevli olan Yiğit, maçı izlemek için gelen çocuğun üşüdüğünü fark etti.

Polisin ayağındaki çorabı çıkarıp çocuğa giydirme anı, başka bir taraftarın telefon kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Vali Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile polis memuru Cengiz Yiğit'i makamında kabul etti.

Yiğit'e başarı belgesi veren Vali Yavuz, gazetecilere, hem terörle mücadelede hem asayiş faaliyetlerinde kahramanlıklarıyla destan yazan Türk Polis Teşkilatı'nın her zaman şefkatiyle, merhametiyle de öne çıktığını söyledi.

Polis memuru Cengiz Yiğit'in de polis teşkilatının sevgi ve şefkat anlayışını en güzel şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Yavuz, son yıllardaki en soğuk, karlı kış günlerini yaşadıklarını dile getirdi.

Çocuğun ayakkabısının yeni olduğunu ancak çocuk olduğundan karda ıslatmış olabileceğini değerlendirdiklerini anlatan Yavuz, "Polisimizi de bu güzel davranışı vesilesiyle tebrik etmek, bu iyilikleri artırmak, erdemli davranışları çoğaltma fikrinden hareketle de ödüllendirmek istedik." diye konuştu.

- "Türk polisi olarak içimden geleni yaptım"

Polis memuru Yiğit ise tribünde çocuğun üşüdüğünü fark edince harekete geçtiğini kaydetti.

Maç günü çift çorap giyip evden göreve geldiğini belirten Yiğit, şunları anlattı:

"Çocuğun üşüdüğünü gördüm. 'Biz çift çorapla üşüyorsak bu çocuk daha çok üşüyordur.' dedim. Yanına gittim, kıvrılmış duruyordu. 'Oğlum sen üşümüyor musun?' dedim. Çorabına baktım, kendi ayağımdaki çorabı ona giydirmeye çalıştım, ayağındaki çorap da çok ıslaktı. Spor ayakkabı giydiği için karlı bir hava olduğu için ıslanmıştı. Benim giydireceğim çorap da yine ıslanacaktı ama oturduğumuzda üzerimiz kirlenmesin diye yanımızda karton vardı, onu da çocuğun ayakkabısının içine koydum, ardından da kendi çoraplarımı giydirdim. Hepsi bu kadar. Bir Türk polisi olarak içimden geleni yaptım."

Yiğit, gazetecilerin videoya çekildiğini fark edip etmediğini sormaları üzerine, "Hayır, bilmiyorum. Keşke çekilmese daha iyi olurmuş. Ben içimden gelerek yaptım." ifadesini kullandı.

