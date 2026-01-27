Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Ana sayfaHaberler Dünya

Akdeniz'de Harry Kasırgası sırasında yüzlerce göçmen ölmüş olabilir

Orta Akdeniz'de geçen hafta etkili olan Harry Kasırgası sırasında Afrika'nın kuzey sahillerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yüzlerce göçmenin denizde boğularak can vermiş olabileceği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 15:15, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 15:18
Akdeniz'in İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan orta kesiminde, 18-25 Ocak haftasında etkili olan Harry Kasırgası'nın, özellikle İtalya ve Malta kıyılarında yol açtığı hasar dışında denizi geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri de vurduğuna ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Orta Akdeniz'de geçen hafta bir kuru yük gemisi tarafından kurtarılan ve ilk yardım için Malta'ya götürülen bir göçmenin ifadesine göre 23 Ocak'ta 50 göçmenin hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından, düzensiz göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medya platformlarından duyuran "Alarm Phone" isimli sivil toplum kuruluşunun paylaştığı, Tunus'tan başka yola çıkan göçmenlerin de olduğu ve bu kişilerden haber alınamadığı bilgisi, yetkili makamlarca da kısmen doğrulandı.

İtalyan basınında, İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine dayandırılan haberlerde, geçen hafta Harry Kasırgası'nın etkili olduğu sırada Akdeniz'i geçmeye çalışan en az 380 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Bu kişilerin son 10 günde Tunus'tan hareket eden 8 teknede oldukları ifade edildi.

BM de son günlerde yüzlerce kişinin kaybolduğu endişesini paylaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de dün yaptığı yazılı açıklamada, "Son 10 günde birkaç teknenin ölümcül kazalara karıştığı düşünülüyor. Elde edilen ön bilgiler, yüzlerce kişinin denizde kayıp veya ölü olabileceği yönünde. Şiddetli hava koşulları arama ve kurtarma operasyonlarını önemli ölçüde engelledi." ifadelerine yer vermişti.

IOM'un açıklamasında şunlar kaydedilmişti:

"Sadece 2026 yılının ilk haftalarında, halihazırda kayıp olan tekneler için devam eden aramaların sonucu beklenirken, yüzlerce kişinin kayıp olduğundan endişe ediliyor. Nihai bilanço önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Bu da bu rotanın dünyanın en ölümcül göç koridoru olmaya devam ettiğinin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Sadece 2025 yılında Orta Akdeniz'de en az 1340 kişi hayatını kaybetti."

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

