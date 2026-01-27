Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isim detayı: 3 şüphelinin testi pozitif

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan 8 şüpheliden aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif, 5 kişinin ise negatif çıktı.

3 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, oyuncu Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız'da 'Kokain' maddesi tespit edildi.