Sponsorlu İçerik
Üniversite kendi ekmeğini üreterek 2 milyon TL tasarruf sağlandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurduğu mutfakta yemekhane, sosyal tesis ve hastane için roll ekmeğini kendi bünyesinde üreterek hem 2 milyon TL'yi aşan tasarruf sağlanarak hemde öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 2025 yılında yemekhanelerinde, sosyal tesislerinde ve hastanesinde kullanılan paketli roll ekmeğini kendi bünyesinde üretmeye başlayarak önemli bir üretim hamlesini hayata geçirdi. Bu uygulama hem üniversite bütçesine sağladığı katkı hem de öğrencilere sunduğu uygulamalı eğitim imkanları açısından dikkat çekiyor.

10 ayda 1 milyon 250 bin adet roll ekmek üretildi

Mart 2025'te başlayan üretim sürecinin 10 aylık döneminde TOGÜ tarafından toplam 1 milyon 250 bin adet roll ekmek üretildi. Bu üretimin 390 bin adedi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı yemekhanelerde ve sosyal tesislerde kullanılırken, 860 bin adedi üniversite hastanesinin ihtiyacını karşılamak üzere üretildi. Söz konusu rakamlar, üniversitemizin temel gıda ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi imkanlarıyla karşılayabildiğini ortaya koydu.

Üniversite bütçesine 2 milyon tl'yi aşan katkı

Üretilen bu miktardaki roll ekmeğin üniversite dışından temin edilmesi durumunda, 10 aylık süreçte üniversite bütçesinden yaklaşık 2 milyon 62 bin TL harcama yapılması bekleniyordu. Kendi üretimini gerçekleştiren TOGÜ, bu sayede önemli bir mali tasarruf sağlayarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkıda bulundu.

Öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı

Öte yandan üretim süreci, üniversite bünyesinde eğitim öğrenim gören öğrenciler için de önemli bir uygulama fırsatı sunuyor. Öğrenciler, TOGÜ Mutfakta yürütülen çalışmalar sayesinde teorik bilgilerini uygulamalı eğitimle pekiştirme imkanı bulurken, mesleki deneyim kazanarak iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanıyor.

