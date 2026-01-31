İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
Üsküdar önlerinde arızalanan yük gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 16:09, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 16:15
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi
"İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan 'Nota App' isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın ve 'Nazım Tur' römorkörümüzün refakatinde, 'Kurtarma-6' ve 'Mehmetçik' römorkörlerimizin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi."