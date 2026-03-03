'CHP'li Üsküdar Belediyesi 2 yılda maaşları ödeyemez hale geldi'

CHP'nin kazandığı Üsküdar Belediyesinde uzun süredir maaş sıkıntısı yaşanıyor. Belediyenin milyarlarca liralık taşınmaz varlıklarının da art arda satılmasına rağmen bu sorun ortadan kalkmadı.

Sorunu aşamayan Üsküdar Belediyesi, son olarak borçlanma yetkisi istedi.

Duruma tepki gösteren eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, X hesabından yaptığı bir paylaşımla eleştirilerini sıraladı.

Kendisinin belediyeyi milyarlarca liralık taşınmaz ve kasasında 150 milyon TL nakitle devrettiğini belirten Türkmen, bu son hamlenin 2 yılda iflas bayrağı çekmek anlamına geldiğini söyledi.

ÜSKÜDAR'IN İFLAS BELGESİ

Belediyenin borçlanma talebi evrakını da paylaşan Türkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Belediyesi tarihinde bir ilk: İflas belgesi

İki yıl önce tıkır tıkır işleyen, kasasında 150 milyon nakit bulunan, 2,5 milyarlık taşınmaz varlığına sahip bir belediye devralındı ve o taşınmazların tamamı hızla satıldı.

Aradan iki yıl geçti. Gelinen nokta ortada. Tek bir yeni proje yok. Ortada tek bir eser yok.

Emekçinin maaşı düzgün ödenemiyor. Tediyeler ve sosyal denge ücretleri hala yatırılmış değil.

Kasa boş. Kaynaklar satılmış ve şimdi Üsküdar Belediyesi tarihinde ilk kez borçlanma yetkisi isteniyor.

Peki neden? Bir yatırım ya da proje için mi? Hayır.

Hiçbir proje belirtilmeden, hiçbir somut plan ortaya konmadan, sadece personel maaşlarını ödeyebilmek, rutin çarkı çevirebilmek için bankadan kredi çekme yetkisi talep ediliyor.

Beylikdüzü'nden gönderilen liyakatsiz, sorumsuz sözde bürokratların yönetim anlayışı, Üsküdar Belediyesi'ni 2 yılda iflasın eşiğine getirdi.

İşte bu tablo, açık ve net bir iflas belgesidir."