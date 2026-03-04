Hatay'da firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan uygulamalarında FETÖ/PDY üyesi olmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.K., 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Y.U., 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan B.C. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.S. yakalandı. Yakalanan FETÖ/PDY hükümlüleri, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.