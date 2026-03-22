Ana sayfaHaberler Eğitim

Geleceğin ziraatçileri bu tarım lisesinde yetişiyor

Adana'da Çukurova'nın bereketli topraklarında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin ziraatçilerini yetiştiriyor. Okul Müdürü Zeynel Girente, "Yaklaşık 72 dönümlük uygulama alanında öğrencilerimize teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimler de veriyoruz. Bu sayede öğrencilerimizi tarım sektörünün geleceğine hazırlıyoruz. Okulumuz bugüne kadar 4 dönem mezun vermiş olup, mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 90'ı iş imkanı bulmuştur" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2026 14:13, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 14:15
Yazdır
Geleceğin ziraatçileri bu tarım lisesinde yetişiyor

Türkiye'nin en verimli tarım havzalarından Çukurova'daki TOBB Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 72 dönümlük uygulama alanında öğrenciler, modern tarım teknikleri, akıllı tarım uygulamaları, damlama sulama sistemleri ile iklim dostu ve sürdürülebilir üretim modellerini uygulamalı olarak öğreniyor. Bugüne kadar yüzlerce mezun veren okulda yaklaşık 350 öğrenci eğitimine devam ediyor. Okulda yürütülen faaliyetler ve öğrencileri geleceğe hazırlama hedefi doğrultusunda eğitimlerin sürdüğünü belirten TOBB Tarım Lisesi Müdürü Zeynel Girente, eğitimlerinin üretimin somut bir modeli olduğunu ifade etti.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 90'I MESLEK SAHİBİ OLDU'

Bölgenin tarım kenti olduğunu hatırlatan Zeynel Girente, kalifiye elemana ihtiyaç duyulan dönemde uzmanlaşmış öğretmen kadrosuyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını dile getirdi. Girente, "Alanında uzmanlaşmış ve kendilerini sürekli geliştiren öğretmen kadromuzla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Tarımın son yıllarda ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir. Tarım şehri olmamız nedeniyle kalifiye elemanlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Okulumuz bugüne kadar 4 dönem mezun vermiş olup, mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 90'ı iş imkanı bulmuştur. Öğrencilerimiz mesleki başarılarının yanı sıra akademik alanda da başarılarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz yıl üniversiteye yerleşme oranımız yüzde 40 seviyelerine kadar ulaşmıştır" dedi.

'TOPRAĞIN HAZIRLANMASINDAN HASADA KADAR UYGULAMA İMKANI'

Öğrencilerinin toprağın hazırlanmasından hasada kadar, süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde aktif rol oynamasını sağladıklarını aktaran Girente, "Okulumuz bünyesinde bulunan 38 dönümlük arazide tarla bitkileri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Yaklaşık 32 dönümlük alanda ise kurulan seralarda uygulamalı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz burada fidan ve fide üretimi çalışmalarını da sürdürmektedir. Okulumuzda son yıllarda tarımın tüm teknolojik imkanlarını kapsayan eğitimler verilmektedir. Böylece öğrencilerimiz, tarım alanında hayata atılmadan önce ihtiyaç duyacakları tüm bilgi ve becerileri okulumuzda kazanabilmektedir" diye konuştu.

'GELECEK TARIMDA, TARIMDA DA GELECEK VAR'

Girente, 'Gelecek tarımda, tarımda da gelecek var' sloganıyla öğrencilerini geleceğe hazırladıklarını aktardı. Girente, "15 günde bir 'Sektörle Buluşmalar' etkinlikleri düzenliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizi alanında kendini kanıtlamış firmalarla bir araya getirerek tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Meslek lisesi olmamızın avantajıyla öğrencilerimize ek puan imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz 29 ön lisans ve 5 lisans bölümüne ek puanla yerleşebilmektedir. Kendi alanında çalışma hayatına atılmak isteyen öğrencilerimize ise ticaret odalarıyla iş birliği içinde eğitimler veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin hibe ve destek programlarından faydalanabilmesi için bilgilendirme çalışmaları da yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'OKULUMUZ BİZE BÜYÜK İMKANLAR SAĞLIYOR'

Okulda eğitim gören Sümeyye Burkay, uygulamalı eğitimin kendilerine büyük imkanlar sağladığını dile getirdi. Burkay, "Okulumda bu sene tarım fuarına katılarak ürettiğimiz ürünleri satma imkanı bulduk. Tarımla ilgilenen kişilerle tanışarak mesleğe olan isteğimiz daha da arttı. Okulda seralarda ve atölyelerde çalışma imkanı buluyoruz. Öğretmenlerimiz bizleri teknisyen olarak yetiştirerek geliştirmeye çalışıyor. Hocalarımız bizlere güzel örnek oluyor. İleride çiftçilik yaparak iş kadını olmak istiyorum. Tarımı seven bütün arkadaşlarımızı okulumuza bekliyoruz" dedi.

'TARIMI UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENİYORUZ'

Öğrencilerden Gülsena Güneş ise okulun kendileri için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Güneş, "Okulumuzda ana derslerimizin yanı sıra tarım dersleri de alıyoruz. Tarım hakkında bilgilerimizi yenileyerek uygulamalı olarak çalışıyoruz. Okulumuz, tarım alanını düşünen öğrenciler için çok önemli fırsatlar sağlıyor. Öğretmenlerimiz bize en verimli şekilde bilgi vermek için çalışıyor. Her öğrenciye fırsat yaratıyorlar. Ben de ileride peyzaj mimarı olmak istiyorum. Tarım derslerinde aldığım eğitimlerle geleceğe yönelik çalışmalarımı sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber