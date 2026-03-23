Akaryakıta çifte zam: Motorin zammı doğrudan pompaya yansıdı!
Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Motorinin litre fiyatı 6,58 TL artarken, ÖTV desteğinin sona ermesi nedeniyle bu dev zam doğrudan pompa fiyatlarına eklenecek. Benzinde ise 93 kuruşluk bir artış yaşanacak; ancak zammın 2,80 TL'lik kısmının vergiden karşılanması daha büyük bir yükselişi engelledi. Yeni zamlarla birlikte motorin fiyatları büyükşehirlerde 79 TL sınırına ulaşarak tarihi zirvesini görecek.
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL artış yapılacak. 20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.
Aynı şekilde benzinde de fiyat artışı yaşanacak. Bu gece itibarıyla benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulanacak. Ancak bu artışın 2,80 TL'lik kısmı vergiden karşılanacak. Böylece benzinde vergiden karşılanabilecek tutar 4,60 TL seviyesine gerilemiş olacak.
Yapılan zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul'da 77,68 TL'ye, Ankara'da 78,80 TL'ye, İzmir'de ise 79,08 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul'da 62,95 TL, Ankara'da 63,90 TL ve İzmir'de 64,19 TL seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.