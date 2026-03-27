Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Şaban KAZDAL'ın Seçilmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Haber Giriş : 27 Mart 2026 01:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 01:02
Resmi Gazete
Sayı : 33206
ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2026/105
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147 nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban KAZDAL seçilmiştir.
26 Mart 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI