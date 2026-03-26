Dışişleri'nden Türk işletenli tankere Karadeniz'deki saldırıya dair açıklama

YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
Dışişleri'nden Türk işletenli tankere Karadeniz'deki saldırıya dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de ham petrol taşıyan Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli "ALTURA" isimli tankere yönelik saldırıyı büyük endişeyle karşıladıklarını açıkladı. Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerçekleşen saldırıda 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken; Ankara, savaşın Karadeniz sathına yayılmaması için taraflarla temasların sürdüğünü ve uluslararası hukuktan doğan hakların saklı tutulduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 20:23, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 20:26
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Karadeniz'de Türk işletenli bir ticari gemiye yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sözcü Keçeli, paylaşımında, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

İlgili kurumların saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahaleleri yaptığını belirten Keçeli, gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Keçeli, Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırıların bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayarak, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen ilgili taraflarla temasları sürdürdüklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

