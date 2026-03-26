Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında iş insanları Hakan Sabancı ile Kerim Sabancı'nın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım''

Hakan Sabancı, kimlik tespitinde mesleğinin iş insanı olduğunu söylerken, aylık gelirini belirtmedi. Sabancı ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyerek, "Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım. Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm, daha sonradan beni takıntı haline getiren, hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir. Hakkımda söyledikleri, etrafta konuşulanlar bundan dolayı iftiradır. Benim bu kişiyle uyuşturucu madde kullanmam kesinlikle iftiradır. Geçmişte Bebek Oteli'ne gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle hiçbir yere gitmedim'' dedi.

"Listede ismimin bulunması davetten dolayıdır, benim buraya gitmişliğim yoktur''

Sabancı'ya, Aydın'ın ifadesinde yer alan ''Bir keresinde de kendilerinin Kanlıca'da bulunan yalısının orta katında Hakan Sabancı'nın uyuşturucu madde kullandığına şahit oldum. Kendisinin kontrol problemleri vardır, karışmaktan çekiniyordum. Şevval Şahin'in sevgilisi olan Marcus, Hakan Sabancı ve arkadaşlarına kadın getirir'' şeklindeki beyanı soruldu. Sabancı buna yanıt olarak, "Sormuş olduğunuz kişiyle bir kez ikametimde buluştum. Buluşmamız orta katta oldu ancak kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Marcus isimli kişiyi ismen tanırım. Kasım Garipoğlu isimli kişinin evinde düzenlemiş olduğu eğlence partilerine hiç katılmadım. Sormuş olduğunuz listede ismimin bulunması davetten dolayıdır, benim buraya gitmişliğim yoktur. Bu liste davet listesidir. Ben bu partilere hiç katılmadım" dedi.

"Hande Erçel yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır''

Şüpheli Hakan Sabancı'ya, eski kız arkadaşı Hande Erçel de soruldu. Soru üzerine Sabancı, ''Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır. Diyeceklerim bundan ibarettir'' ifadelerini kullandı.

"Partiye katılmamın sebebi ünlü bir DJ'in performans gösterecek olmasıydı, herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım''

Şüpheli Kerim Sabancı ise, kimlik tespitinde mesleğinin iş insanı olduğunu söylerken, aylık gelirini belirtmedi. Yurt dışı da dahil olmak üzere hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Kerim Sabancı ifadesinde, "Mert Ayaydın ve İbrahim Barut isimli kişiler benim yakın arkadaşlarımdır. Ayaydın ile bir keresinde Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenmiş olan eğlence partisine, Ayaydın'ın daveti üzerine katıldım. Bu partiye katılmamın sebebi ünlü bir DJ'in performans gösterecek olmasıydı. Yaklaşık olarak 2 saat burada kaldım. Herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Ortamın karanlık olmasından dolayı içeride kimlerin olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ancak buradan DJ performansının bitmesinin ardından ayrıldım. Diğer odalarda ne olduğunu bilmiyorum'' ifadelerini kullandı.