Kağıthane'de park halindeki minibüs yandı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 07:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 08:07
Nurtepe Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde park halinde bulunan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülen minibüs kullanılmaz hale geldi.